Moselle : les ventes de fournitures scolaires en hausse avant la rentrée

Cahiers, classeurs trousses... Regarnir le cartable de ses enfants pour la rentrée scolaire, une mission qui se répète chaque été. En 2020, le télétravail lié au confinement avait réorienté les consommateurs vers les imprimantes, plutôt que le traditionnel stylo quatre couleurs. Mais cette année, les ventes de fournitures sont de nouveau en hausse. Elles ont augmenté de 20% au Auchan de Semécourt, au nord de Metz.

Atteindre les 400.000 articles vendus pour la rentrée

Si certains attendent le dernier moment, d'autres sont déjà dans les rayons scolaires, liste à la main. "Je m'y prends maintenant parce que je pars en vacances dans trois jours. Comme ça, quand je rentre, je n'ai plus à m'en occuper", confie Lynda à côté de son fils, Tiago. Plus loin, Jennifer cherche des cahiers à grand carreaux pour ses quatre enfants. Elle a aussi préféré anticiper : "Pour pas être déborder, en plus avec le coronavirus, il y a personne !"

Cette année les clients sont arrivés un peu plus tôt que prévu. "Les gens sont vraiment revenus par rapport à l'été dernier où ils étaient dans un questionnement sur la rentrée scolaire. Là, dès juillet les clients sont revenus", constate le responsable du rayon, Jonathan Bettinger. Depuis l'ouverture de l'espace écolier fin juin, un peu plus de 130.000 articles se sont vendus. Le supermarché vise les 400.000 pour la rentrée.

Une tendance à la hausse qui n'était pas du tout une évidence il y a encore six mois. "Avec le télétravail, on s'est dit : A la rentrée 2021, ça va donner quoi ? En distance ? Pas en distance ?", se souvient Christophe Mampay, responsable du secteur non-alimentaire. Finalement, l'augmentation des ventes le rassure : "En fait, les gens reprennent leurs habitudes."