Mostiglass, des moustiquaires rafraîchissantes construites à Pessac

Avec les beaux jours, revoilà les moustiques qui s'invitent dans vos maisons et appartements. Pour y remédier, l'entreprise GoCap fabrique depuis 2018 à Pessac, des Mostiglass, des moustiquaires rigides, à poser sur les fenêtres. En plus, elles rafraîchissent l'air de quatre degrés.

C'est en travaillant à l'île Maurice qu'ils ont eu l'idée, en voyant que des moustiques, potentiellement porteurs du chikungunya, passaient à travers leur moustiquaire. Rentrés à Bordeaux, François et Nathalie Capitaine, respectivement industriel dans le milieu médical et physicienne, décident de créer leur propre moustiquaire. Avec l'idée qu'elle soit efficace, bien sûr, mais aussi la plus transparente possible, qu'elle n'ait pas besoin d'être imbibée d'insecticide... Et en plus, qu'elle rafraichisse.

Et c'est comme ça, que Mostiglass. est né en 2018. Ces moustiquaires sont rigides, composées de plaques de polycarbonate (la matière des verres de lunettes) percées au laser de trous très fins. Elles s'accrochent entre les fenêtres et les volets et peuvent coulisser ou se retirer. L'entreprise qui les fabrique, GoCap, revendique une efficacité maximale approuvée par l'organisation mondiale de la santé, une solidité à toute épreuve, et une garantie de 10 années.

Avec en plus, ce bonus, imaginé par Nathalie Capitaine : une plaque qui rafraîchit l'air, grâce à des trous en forme de cônes, plus larges à l'extérieur qu'à l'intérieur. Conséquence, en pénétrant dans le trou, l'air accélère, la pression baisse et la température également. Mostiglass promet une température de 25 degrés à l'intérieur lorsqu'elle est de 29 dehors.

Depuis 2018, Mostilglass a vendu "plusieurs dizaines de milliers" de moustiquaires, assure François Capitaine, à des particuliers mais aussi à des écoles ou à des crèches. Avec un rythme qui accélère : il y a eu, dit-il, plus de ventes entre janvier et avril 2022 que sur toute l'année 2021. Conséquence, l'entreprise va ouvrir un deuxième atelier de production, près de Dax, dans les Landes, en plus de celui qu'elle occupe déjà, dans des locaux à Pessac, prêtés par l'université.

Le dispositif, avec tous les accessoires pour le fixer, coûte "en moyenne, un peu moins de 200 euros". Envoyé par la poste, il est en général posé par le client lui même.