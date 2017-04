Mouilleron-le-Captif : grève historique des salariés de l'entreprise vendéenne Cougnaud

Ce lundi après-midi, à Mouilleron-le-Captif, les salariés de l'entreprise Cougnaud ont voté la poursuite de la grève débutée jeudi dernier. Le conflit, inédit chez le fabricant de bâtiments modulaires, porte sur les salaires. La direction leur propose une augmentation insuffisante selon eux.

Les mains dans les poches, les traits tendus, ils sont une centaine regroupés autour d'Eric Cougnaud devant leur usine de Mouilleron-le-Captif. Le patron leur propose une augmentation d'1,5%, soit au moins 30€ par mois. "Ça fait 360 euros par an et si on rajoute la prime d'intéressement, ça fait plus de 750 euros par an, souligne le PDG du fabricant de bâtiments modulaires. Au niveau de l'entreprise, on ne peut pas faire plus".

La production est à l'arrêt depuis plus de 4 jours

Depuis jeudi dernier, les salariés ont entamé un mouvement de grève. Ils réclament une hausse de leurs salaires et un treizième mois. Au départ, selon les syndicats, la direction proposait 0,2% d'augmentation, puis c'est monté à 0,7% et maintenant 1,5%. Pour Laurent, chez Cougnaud depuis 14 ans, le PDG se moque d'eux : "il doit se dire, on leur fait croire qu'on donne notre maximum et puis si ils reprennent le travail, tant mieux".

Eric Cougnaud refuse pour le moment d'accorder un treizième mois à ses salariés. Pour Olivier, en poste depuis 29 ans, c'est pourtant loin d'être trop demander. "Il y a d'autres petites entreprises qui vivotent et qui y arrivent, s'agace Olivier. Nous on fait des bénéfices, donc je pense qu'ils se foutent de nous."

Si notre patron se fait des couilles en or avec les poils en diamant depuis des années, c'est aussi grâce à nous" - Olivier, salarié

Les salariés se plaignent aussi d'une ambiance dégradée. La plupart vont au travail à reculons. Selon Dominique, on est loin de l'esprit familial du début. "On n'a plus le même rapport qu'il y a quelques années, explique ce salarié chez Cougnaud depuis 29 ans.

Avant, on pouvait dialoguer, alors que maintenant, les décisions sont prises et on est mis devant le fait accompli."- Dominique

Ce mardi matin, les salariés devraient voter à nouveau la poursuite ou non de la grève. Pour le moment, aucune réunion n'est prévue avec la direction. Cougnaud emploie 1300 personnes. En 2015-2016, le groupe revendiquait un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros.