Moulin du Roc en difficulté à Niort : "aujourd'hui on est sur le fil, et sans filet"

300.000 euros, soit 10% du budget, c'est la somme qu'il manque au Moulin du Roc "pour le niveau d'activité actuel et l'ambition qu'on mène". Constat de Paul-Jacques Hulot, le directeur de la salle de spectacles et de cinéma niortaise, labellisée scène nationale. "Une situation difficile, compliquée, malheureusement pas nouvelle", explique-t-il. "Le Moulin du Roc est un peu un colosse au pied d'argile qui a structurellement une base financière très très limite. Et aujourd'hui on est sur le fil et sans filet".

La crise du Covid a changé les habitudes. "On a retrouvé le niveau de public de 2019 mais avec beaucoup de jeunes donc de moindres recettes. On peut se féliciter quand même d'un effet incitatif et positif du pass culture et notamment l'enveloppe dédiée aux établissements collèges et lycées. Mais ces jeunes viennent remplacer des habitués qui ne sont pas revenus ou viennent moins. On pointe quand même un effet télétravail qui fait que les gens sortent peut-être moins en centre-ville", détaille le directeur. Dans le même temps, les charges elles augmentent pour la structure. "Le chauffage, l'électricité et les salaires ce qui est légitime dans une période d'inflation mais qui fait que nos équilibres à subventions constantes sont intenables".

Cinéma fermé cet été et début de saison différé

Une situation qui implique des choix. "Pour des raisons de chômage partiel économique cet été, pour équilibrer 2023, on va fermer le cinéma le 21 juin tout l'été et différer le début de la saison spectacle vivant au 15 novembre", indique Paul-Jacques Hulot. D'autres adaptations sont déjà effectives. Le cinéma par exemple n'est plus ouvert le lundi. Fini également les dates uniques d'artistes avec billets d'avion. "On essaie d'ajuster l'offre à une optimisation des espaces, du personnel, des coûts de fonctionnement pour tendre vers cet équilibre mais on appelle nos tutelles et nos financeurs à nous soutenir".

Sur ce point, Christelle Chassagne adjointe au maire de Niort chargée de la culture également élue à la Région se veut rassurante. "La Ville et l'agglomération vont mettre la main à la pâte de manière très conséquente, nous sommes la tutelle majeure de cette scène nationale. Le Département, la Région se sont engagés à ajouter une rallonge. L'Etat aussi. C'est vraiment un soutien collégial". Les montants ne sont pas encore arrêtés. Le Moulin du Roc est "une structure essentielle à Niort et au territoire", rappelle Christelle Chassagne. "C'est aussi le cinéma, elle fédère, elle permet d'accompagner des spectacles émergents". Mais il va aussi falloir des réformes pour l'élue. "La convention collective est complètement différente des autres scènes nationales donc l'effort doit être collectif. Sinon, on ne sera pas capables de sortir le Moulin du Roc de cette situation".