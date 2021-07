Mours-Saint-Eusèbe : LS services va produire des luminaires anti-covid

Des lampes anti-covid vont bientôt être fabriquées dans la Drôme. LS Services, dont le siège est situé près de Lyon, compte près de 700 salariés sur dix-sept sites un peu partout en France, dont un dans la Drôme. Cette Scop vient d'inaugurer une unité de fabrication de luminaires désinfectants appelés Isilux, à Mours-Saint-Eusèbe.

Deux lignes de production de luminaires à Mours-Saint-Eusèbe dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

La société coopérative de production a déménagé de Romans-sur-Isère à Mours-Saint-Eusèbe. Une quarantaine de personnes vont travailler sur ce nouveau site, dont six qui seront à partir de septembre dédiées à la production de ces luminaires.

Les nouveaux locaux de LS Services à Mours-Saint-Eusèbe dans la Drôme. © Radio France - Mélanie Tournadre

Des luminaires désinfectants : comment ça marche ?

Ces luminaires UV-C ressemblent à des plafonniers carrés classiques, comme on en voit dans de très nombreuses entreprises. Mais ils se veulent révolutionnaires, notamment dans la lutte anti-covid.

Un luminaire désinfectant Isilux de LS Services produit à Mours-Saint-Eusèbe. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Leur but c'est de désinfecter l'air et les surfaces visibles des locaux, c'est basé sur une technologie très connue qui est l'ultraviolet C, qui est très efficace pour tuer le covid mais pas seulement, toutes les bactéries et les virus" explique Jean-Pierre Cercley, consultant en éclairage, qui a mis au point ces luminaires désinfectants.

"On peut désinfecter une salle de classe en dix minutes "

La désinfection avec ces luminaires peut aller très vite d'après Dominique Laurenti, le président de LS Services : "c'est rapide et quasiment total, en cinq minutes, on est capable de désinfecter une pièce à 99,9 %". Il faut que la pièce à désinfecter soit vide, pas question d'exposer les personnes à ces rayons UV-C. "Tout a été prévu en termes de sécurité, nous avons presque inventé des détecteurs d'absence, impossible qu'il y ait des émissions UV s'il y a une personne dans la pièce".

Exemple d'installation de luminaire désinfectant dans un bureau à Mours-Saint-Eusèbe. © Radio France - Mélanie Tournadre

"Il est possible de programmer cette désinfection en toute sécurité" précise Jean-Pierre Cercley.

LS Services va produire, commercialiser et installer ces luminaires anti-covid, sans aucun intermédiaire, "c'est la force de notre Scop" insiste son président. L'entreprise ne souhaite pas communiquer sur le coût de production ni le prix de vente. Elle précise simplement : "comme il n'y a pas d'intermédiaire, les prix seront très concurrentiels". Les luminaires Isilux s'adressent d'abord aux entreprises et "dans un second temps on souhaite devenir prescripteur et répondre à des appels d'offre pour équiper notamment des établissements accueillant du public, des établissements scolaires" précise Dominique Laurenti.

"On peut traiter une salle de classe en une dizaine de minutes, on imagine bien la désinfection grâce aux luminaires pendant une récréation par exemple" précise Dominique Laurenti.