Moustache Bikes dans les Vosges, la petite entreprise qui monte

Quand deux passionnés de vélos font le pari d'investir sur le développement du vélo à assistance électrique dans les Vosges... Six ans plus tard une production en hausse tous les ans et près de 50 salariés.

En 2011, deux passionnés de vélos, Emmanuel Antonot, salarié dans l'industrie du cycle et Grégory Sand, commercial à l'export font un pari : le vélo à assistance électrique a de l'avenir ! Dans un petit appartement de Rambervillers dans les Vosges, ils travaillent sur leur premier modèle.

11 mille vélos vendus en 2016, objectif 25 mille en 2018

Six ans plus tard ? On les retrouve dans un local de près de 700 m2 à Golbey près d'Epinal toujours dans les Vosges. A leurs côtés désormais près de 50 salariés. Des vélos à assistance électrique vendus dans une quinzaine de pays en Europe, en Nouvelle Zélande et aujourd'hui en Australie. 11 mille "Moustache" vendus en 2016, 17 mille prévus en 2017, objectif 25 mille en 2018.

"Généralement, on dit dans les Vosges, il n'y a plus trop de travail" , confie un salarié Vincent, "on a dû mal à en trouver, mais franchement, ici chez Moustache... Quand je suis rentré, on était dix, aujourd'hui dans l'atelier on est plus de quarante", précise-t-il .

Grégory Sand, l'un des cofondateurs de Moustache Bikes explique recruter en continu. "on se fixe des objectifs", dit-il, et "on déploie les moyens qui vont avec, évidemment ça passe toujours par des recrutements, sur différents postes, de l'assemblage mais aussi sur toutes les fonctions support, d'encadrement, et ça se fait au fil de l'eau", explique encore le responsable.