Moustaches Bikes continue de se développer en créant 30 nouveaux emplois à Thaon-les-Vosges

Tout s'est accéléré. Moustache Bikes, producteur vosgien de vélos électriques, avait prévu d'installer une nouvelle ligne de production cet été, mais l'engouement des Français pour le vélo après deux mois de confinement a chamboulé le calendrier. Une troisième ligne de production s'installe dès maintenant dans son usine de Thaon-les-Vosges, pour rapatrier une partie des opérations jusque-là sous-traitées.

"Cette nouvelle ligne de production va nous permettre de passer d'environ 220 à 270 vélos fabriqués par jour et de créer 20 à 30 emplois dans l'année qui arrive", explique l'un des deux fondateurs, Grégory Sand.

Une troisième ligne de production pour passer de 220 à 270 vélos fabriqués par jour

Un moyen de répondre à la demande qui a explosé depuis le déconfinement : les Français se tournent vers le vélo et les pouvoirs publics encouragent la pratique du deux-roues. L'entreprise expédie en ce moment deux fois plus de vélos qu'habituellement."L'effet covid est un effet accélérateur, je pense qu'on va gagner deux-trois années sur le marché français et européen", projette Grégory Sand.

Cette tendance est néanmoins visible depuis plusieurs années : le marché du vélo électrique explose. Moustache Bikes a été pionnière dans le domaine. En 2011, quand les deux Vosgiens lancent leur marque, seuls 15 600 vélos électriques étaient vendus chaque année en France. Aujourd'hui, 300 000 deux-roues électriques sont écoulés par an. "On était convaincus que le vélo électrique permettrait à tout le monde de se mettre au cyclisme", assure Emmanuel Antonot, co-fondateur.

Une entreprise pionnière sur le marché du vélo électrique

L'entreprise est passée de deux salariés il y a neuf ans à 120 employés aujourd'hui. Une fierté pour les deux fondateurs : "C'est une énorme satisfaction pour nous deux de créer de l'emploi en France, et d'autant plus dans notre région, les Vosges", confie Emmanuel Antonot.

Cette nouvelle ligne de production n'est qu'une étape. Les entrepreneurs ont encore de nombreuses idées en tête : "des projets, on en a tout le monde, sourit Grégory Sand. On est pas prêts de s'arrêter là."