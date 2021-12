Moutarde de Dijon : la pénurie de graines et la hausse des prix mettent la filière en difficulté

Elle est sur nos tables de cuisine et de repas tout au long de l'année et évidemment pour les fêtes de Noël : la moutarde de Dijon reste un incontournable de notre gastronomie. Mais pour combien de temps encore ? La filière traverse actuellement de grosses difficultés. En cause d'abord, la pénurie de graines de moutarde avec de gros problèmes d'approvisionnement pour les fabricants côte-d'oriens. Pénurie d'abord au Canada, principal pays fournissant la société, Reine de Dijon, installée depuis 1840 dans la région Dijonnaise et depuis 1997 à Fleurey-sur-Ouche. "C'est la disponibilité de la graine elle-même qui a été très affectée par le dôme de chaleur qu'il y a eu l'été dernier dans les plaines de l'ouest canadien du coup la production a été très mauvaise" explique Luc Vandermaesen. Résultat le troisième producteur français de moutarde doit face à la pénurie. "Nous ne sommes pas en capacité d'obtenir les livraisons des contrats passés qui ne peuvent donc pas être honorés." Le dirigeant estime la pénurie à 50%, conséquence directe l'usine tourne au ralenti. Et même si, Reine de Dijon, fait aussi appel à la production locale de graines de moutarde depuis quelques années, "jusqu'à 35% de ses besoins", précise le dirigeant, "les aléas climatiques comme le gel en Bourgogne n'ont pas pas permis de compenser le manque canadien."

Envolée des prix pour le reste des composants

A ces problèmes d'approvisionnement, s'ajoute l'envolée générale des prix pour tous les autres composants nécessaires aux moutardiers. Un constat que fait Marc Désarménien, le directeur général de Fallot à Beaune. "Le prix des capsules va augmenter de 42% au 1er janvier prochain, pour le verre c'est 12% de plus en début d'année, quant au vin de Bourgogne il va carrément doubler en début d'année", se désole le dirigeant. "C'est une double peine, à la fois de ne pas pouvoir livrer les quantités commandées par nos clients mais c'est aussi l'augmentation forte qui en va en découler pour nos produits." Une hausse que le responsable de la moutarderie beaunoise a déjà chiffré_, "entre 9 à 16% d'augmentation pour nos tarifs_, nous n'avons pas le choix" dit-il à regret.

Hausse des prix pour les consommateurs

En bout de chaine, ça veut dire que les consommateurs devraient payer un plus cher leurs moutardes de Dijon. Quelques centimes de plus mais dans cette boutique spécialisée dans les produits de la région, en plein centre-ville, ces clientes semblent plutôt compréhensives. "Je suis prête à payer un peu plus cher de toute façon il faut faire tourner la production locale et on est tous conscient des difficultés d'approvisionnement du secteur surtout si c'est fait en local !"

Moutardes en vente ici dans la boutique, Plaisirs de France, en centre-ville de Dijon, décembre 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

La solution : plus de producteurs en local ?

Mais est-il possible de produire davantage de graines de moutarde dans notre région ? Ce n'est pas aussi simple sur le papier répond Fabrice Genin, producteur de moutarde depuis une quinzaine d'années à Marsannay-le-Bois, "La production a été divisée par trois en quatre ans chez nous, la raison déjà c'est que l'État a choisi de supprimer des produits phytosanitaires, sans nous donner d'autres solutions pour gérer la présence de rongeurs, combiné avec un climat qui change, du coup forcément l'attractivité pour la filière est beaucoup plus faible."

Mais le président de l'association des producteurs de moutarde en Bourgogne garde espoir, "la filière s'accroche et elle est organisée, par exemple depuis trois ans, on a un sélectionneur d'Agrosup avec qui on tente de trouver des variétés moins productives mais qui tolèrent mieux les insectes pour avoir une production plus stable. Mais ces programmes de sélection il faut leur laisser du temps pour qu'ils se mettent en place." En tout cas en 2022 c'est sûr le pot de moutarde de Dijon coûtera plus cher mais la moutarde reste une dépense raisonnable, "par an, le budget moyen est de quatre euros" rappelle le PDG de Reine de Dijon, qui comme tous les autres moutardiers, espère que 2023 sera une meilleure année.

