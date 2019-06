Moûtiers : un programme "Ambition emploi" pour dynamiser la commune

Moûtiers, France

_"L'objectif est de rapprocher celui qui cherche du travail à celui qui cherche des bras et des têtes pour pouvoir faire fonctionner son activité"_, explique Fabrice Pannekoucke, maire de Moûtiers (Savoie), lors de la présentation du projet "Ambition emploi" ce lundi 18 juin. Dans sa ville, le chômage atteint les 10% contre près 6.4% pour le département de la Savoie, "presque en plein emploi", précise le maire.

"Le territoire de la Tarentaise est très dynamique. +14% de projets de recrutement, ce qui correspond à 15.000 projets, ce qui est énorme !" - Christophe Simonin, directeur de Pôle Emploi en Savoie

Sauf que les entreprises ne connaissent pas les demandeurs d'emploi, "majoritairement en situation de détresse et qui nécessitent une accompagnement vers l'emploi", précise Christophe Simonin, le directeur de Pôle Emploi dans le département. C'est pour ça que tous les acteurs de l'emploi en Tarentaise (Pôle Emploi, Conseil départemental, Tarentaise Vanoise Insertion, Mission locale jeunes Albertville-Tarentaise) se sont retrouvés autour de la table pour apporter des solutions.

La formation, un moyen de retrouver un emploi

Pas de réel changement dans les procédures habituelles, si ce n'est un accent mis sur la formation des chômeurs. "On a des publics qui sont très éloignés sur le retour à l'emploi et qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé", raconte Christophe Simonin, qui rajoute que les entreprises sont prêtes à former ces personnes pour venir travailler chez elles.

"Sans motivation, c'est toujours un échec !" - Jean-François Brugnon, directeur de la Mission locale jeunes Albertville-Tarentaise

Un autre problème qui est apparu dans le profil de ces demandeurs d'emploi, c'est le manque de compétences de vie en société. Dans l'accompagnement qui leur sera proposé, des ateliers autour de cette thématique seront mis en place. "Avant d'aller sur des formations professionnelles, certains ont besoin de développer des compétences de savoir-être, comme se lever le matin, s'habiller correctement pour aller à un entretien", développe Fabrice Pannekoucke. La motivation est aussi évoquée et l'ensemble des représentants des organismes d'emplois s'accordent dessus : "les entreprises recherchent des candidats motivés et c'est ça qui peut faire la différence".

Pôle Emploi sera le cœur de l'opération et proposera cet accompagnement plus poussé, tout en conservant ses services plus classiques. Que l'on vienne de la Mission locale, du Conseil départemental ou d'un autre organisme, il faudra s'y inscrire obligatoirement. Dans le secteur de Moûtiers, Pôle Emploi a d'ailleurs estimé à 5.000 le nombre de personnes en situation de détresse vis à vis du retour à l'emploi.

Des solutions qui marchent

Beaucoup de solutions proposées marchent ! C'est le cas de l'expérience de la Mission locale qui propose "des alternances de formations en entreprises, des stages en entreprise et des formations en interne à la Mission locale", explique son directeur, Jean-François Brugnon. Sur le millier de jeunes suivis entre Albertville et la Tarentaise, "60 à 70% sont à l'emploi", précise-t-il.

Le programme "Ambition emploi" sera présenté dans la semaine du 24 juin au public qui pourrait être intéressé par l'accompagnement proposé. Le maire de Moûtiers, Fabrice Pannekoucke a promis de faire des bilans tout au long de l'été pour voir si le projet est efficace.