Toujours pas de repreneur pour l'entreprise Carelide

C'est la seule entreprise française qui fabrique aujourd'hui des poches de perfusion. Le laboratoire pharmaceutique Carelide, qui emploie 450 salariés à Mouvaux (Nord), est toujours à la recherche d'un repreneur, après son placement en redressement judicaire en novembre par le tribunal de commerce de Lille qui estime que l'entreprise ne parvient pas à faire face à l'augmentation des prix du plastique.

Ce mercredi 7 décembre, le tribunal de commerce de Lille examinait la seule offre de reprise déposée. Une offre jugée insuffisante. Les potentiels autres repreneurs ont désormais jusqu'au 5 janvier pour déposer une offre de reprise. L'examen de ces offres aura lieu le 25 janvier prochain. "C'est une audience plutôt positive", pour Stéphane Ducrocq, avocat de l'intersyndicale. "Les organes de la procédure et le tribunal veulent que Carelide continue et que l'on trouve une solution".

Une aide de l'Etat attendue

D'ici le 5 janvier, Carelide attend donc une offre suffisante, mais compte également sur l'aide du gouvernement. "L'Etat, que ce soit le ministère de l'Economie ou celui de la Santé, peuvent faire en sorte que l'entreprise se poursuive grâce à un plan de continuation avec les actionnaires actuels de Carelide", explique l'avocat. Ce qui permettrait le redressement de l'entreprise avant d'envisager si besoin sa cession.

"On ressort de cette audience avec un sentiment assez partagé", confie Audrey, salariée de Carelide depuis 22 ans. "Nous sommes un peu rassurés d'avoir encore quelques semaines pour espérer une meilleure offre, mais nous restons inquiets quand on voit qu'une seule offre, qui plus est insuffisante, émerge des vingt-huit marques d'intérêt".

En octobre 2020, en pleine crise sanitaire, le gouvernement avait octroyé à Carelide une aide de 5 millions d'euros, sur un investissement total de 12,5 millions. Et Audrey espère que "ce ne sont pas que des mots quand on prône le savoir-faire français et que l'Etat sera encore au rendez-vous. On nous dit que l'on peut difficilement se passer de Carelide parce qu'on vend à des hôpitaux et qu'il y a tout un parcours de pharmacovigilance à respecter, donc ça reste une note d'espoir. Mais si personne ne nous suit financièrement, on a du mal à imaginer quelle pourra être la suite pour nous", s'inquiète la salariée.

"C'est la période de Noël, on va rester positifs et espérer qu'un petit miracle se produise, parce qu'au delà de perdre un travail, on a aussi en tête la possibilité de perdre une famille", conclut Audrey.