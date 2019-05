Mouvement des gilets jaunes : interdiction de manifester dans certaines rues d'Epinal

Épinal, France

La manifestation ce samedi après-midi 1er juin de "gilets jaunes" à Epinal dans les Vosges est déclarée , l'itinéraire est connu, explique dans un communiqué la préfecture vosgienne, mais elle prévient qu'un certain nombre de rues du centre-ville seront interdites aux manifestants. Les autorités expliquent leur décision "compte tenu des évènements graves qui se sont produits lors de précédents rassemblements régionaux à Epinal, à savoir des violences et voies de fait à l'encontre des forces de l'ordre, des dégradations de biens publics ou privés. "

La préfecture des Vosges rappelle que si des manifestants pénètrent dans le périmètre interdit, ils risquent une amende de 135 euros.

Appel à la responsabilité de tous

Elle en appelle encore à la responsabilité de tous et recommande à chacun "d'adopter un comportement apaisé, prudent, pacifiste et respectueux des lois". Le préfet donne encore dans un communiqué un certain nombre de recommandations aux habitants, comme ne pas laisser de déchets dans la rue qui pourraient être incendiés, aux commerçants, de ne laisser dans la rue aucun objet ou mobilier qui pourrait servir de projectiles ou d'armes. Commerçants invités encore à abaisser rapidement leurs rideaux ou grilles si "des individus s'apprêtent à commettre des exactions".

Les rues interdites aux manifestants ce 1er juin à Epinal :

• Rue Entre les 2 Portes • Place des Vieux Moulins • Rue Irène Joliot Curie • Quai Colonel Serot • Passerelle Bir. Hakeim (passerelle comprise) • Place Clémenceau (place comprise) • Rue de la Chipotte (rue comprise) • Rue du Maréchal Lyautey (rue comprise) • Place des 4 Nations (place comprise) • Quai des Bons Enfants (quai compris) • Rue Georges de La Tour (rue comprise) • Place Lagarde (place comprise) • Parc du Cours et Petit Champ de Mars (rive de la Moselle comprise) • Avenue de Provence jusqu’au Pont Patch (avenue comprise) • Avenue des Templiers depuis le Pont Patch (avenue comprise) • Rue de la Préfecture (rue comprise) • Rue Aristide Briand (y compris la partie située entre les intersections avec les rues de la Préfecture et Thiers) • Rond point Rue Aristide Briand-Rue d’Ambrail • Rue d’Ambrail