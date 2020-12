Mouvement de grève à l'usine hydraulique EDF de Livet-et-Gavet contre le projet Hercule

Ils étaient près de 200 employés ce jeudi 17 décembre à 8 heures du matin devant l'usine hydraulique de Livet-et-Gavet selon les syndicats. Ils n'étaient plus que 80 en fin de matinée. Les Fatals Picards et Les Wampas en fond musical, les employés partagent un café et discutent de ce qui les réunit : le projet Hercule.

Un projet contesté

Dans ce projet d'EDF, soutenu par le gouvernement, la direction souhaite réorganiser le groupe en deux entités. D'un côté, en nationalisant les activités nucléaires et de l'autre côté, en créant une filiale ouverte à des capitaux privés minoritaires. Les syndicats n'acceptent pas le projet et en demandent son retrait.

"Nous voyons quatre conséquences néfastes à ce projet, explique Catherine Nardone, représentante du syndicat Force Ouvrière pour le métier hydraulique, une perte de notre souveraineté énergétique au niveau français, la financiarisation du monde de l’énergie, une disparition de la notion de service public et c'est également un enjeu sur notre perte de savoir-faire et sur la perte de l'excellence dans nos filières métiers".

Les différents syndicats discutent du projet © Radio France - Chloé Cenard

Une ouverture à la concurrence attaquée

Ce nouveau schéma est en cours de négociation avec la Commission européenne à Bruxelles mais les syndicats espèrent qu'il ne passera pas. Pour Philippe André, porte-parole fédéral de SUD Energie, l'ouverture de l’électricité à la concurrence va avoir des conséquences directes sur la facture des Français. "L'électricité, ce n'est pas un produit adapté à la concurrence. L'électricité, c'est un produit qui est le même pour tous les Français. Libéraliser le marché électrique c'est la garantie pour les multinationales de gagner de l'argent. Pour le reste de la population c'est la garantie d'une facture qui explose et d'une électricité de moins en moins fiable".

Un gouvernement qui se veut rassurant

Jean Castex a été interrogé à l'Assemblée nationale mardi 15 décembre à ce sujet. Il a tenté d'être rassurant et a affirmé que le gouvernement n'avait aucune intention "d'affaiblir" EDF. Selon le Premier ministre, le gouvernement souhaite aider EDF à s'adapter et "lui donner les armes pour remplir sa mission historique". Opposée à ce projet, Valérie Rabault, cheffe de file des députés socialistes, a proposé de lancer un référendum d'initiative partagée (RIP).