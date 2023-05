Mouvement de grève à la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel sur fond de guéguerre syndicale

A l'appel de la CGT, près de 80 de personnes ont tenu un piquet de grève, ce 23 mai, devant la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Ce mouvement inédit fait suite aux négociations annuelles obligatoires (NAO) qui ont été signées ce lundi par la CFDT et la direction. La CGT dénonce cet accord, la CFDT renvoie aux élections professionnelles, la direction se tait.

ⓘ Publicité

Selon la CFDT, l’accord est supérieur à une hausse de 8%, soit pour un salaire médian 150 euros brut par mois. Face à la crise énergétique et à l'inflation, l'intéressement a en revanche était divisé par deux par rapport à l’an dernier. Insuffisant pour la CGT qui réclame une hausse de 300 euros par mois et un meilleur partage des bénéfices. "Ce sont des miettes, le prix de l'énergie a impacté, on comprend mais on attendait un plus gros effort, c'est nous qui produisons avec nos petites mains" revendique Shahynez, pilote emballage et militante CGT.

"Des miettes"

Pour Guillaume Desroches, "cela correspond à nos objectifs et à l'attente d'une majorité des salariés, après questionnaire, 366 d'entre eux sur les 650 que compte l'entreprise avaient demandé une augmentation autour de 8%". Le délégué CFDT ajoute qu' "on peut toujours faire mieux mais par rapport à notre secteur d'activité, on est bien situé". À la demande de la CFDT, "la direction avait déjà versé 50 euros en janvier dernier dans le cadre de ces NAO" précise Guillaume Desroches.

Grévistes de la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel © Radio France - Christophe Dupuy

Ce conflit autour des salaires à la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel semble s'être installé sur fond de guéguerre entre syndicats. D'un côté, il y a la CGT qui n’a pas participé à ces NAO et pour cause le syndicat ne s’est pas présenté aux dernières élections professionnelles en avril l’année dernière. Sans élus au sein du comité social et économique (CSE), cela n’empêche pas son délégué Abdelhak Ahmaidi de renvoyer dos à dos la CFDT et la direction. "La direction est descendue dans tous les services pour inciter à ne pas faire grève", indique Abdelhak Ahmaidi. "Q**uant au délégué syndical CFDT, moi j'ai une vision syndicale pour les salariés, lui pour le patron".

Silence radio de la direction

Pointé du doigt, Guillaume Desroches rétorque : "je leur dis rendez-vous dans trois ans aux prochaines élections, présentez une liste, on est en démocratie, chacun a sa place mais je trouve dommage qu'ils revendiquent un pouvoir qu'aujourd'hui ils n'ont pas". Le délégué CFDT poursuit : "bloquer l'entreprise, ça pénalise tout le monde. Nous, notre philosophie c'est de garder un bon dialogue social avec la direction parce que c'est comme ca qu'on peut obtenir plus". Joint par France Bleu Orléans, Emmanuel Vasseneix, le PDG de la laiterie, n’a pas souhaité s’exprimer.