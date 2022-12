Mouvement de grève à la TAM à Montpellier pour les fêtes de fin d'année

Il pourrait y avoir des perturbations dans les bus et les trams de Montpellier pendant les vacances de Noel. Les syndicats ont en effet déposé un préavis de grève à compter de samedi prochain, le 17 décembre jusqu'au 3 janvier. Les revendications portent sur les salaires et les conditions de travail.

"On est en retard tous les jours, on ne peut même plus prendre nos pauses"

***"*Les trams sont bondés, les bus sont bondés. Avec la mise en place de la gratuité des transports l'offre et la demande ne sont pas équilibrées aujourd'hui. On laisse des clients sur les quais aujourd'hui. On habille Paul pour déshabiller Jacques et on prend les conducteurs des bus pour les mettre au tramway. Aujourd'hui, avec les travaux partout dans la ville, les conducteurs du bus sont tout le temps, tout le temps en retard. On n'arrive même pas à prendre notre pause au terminus. Et ça, c'est vraiment fatigant." explique Reda Berrada délégué CGT

"Et les clients sont énervés, il y a plus d'agressivité. Agressivité physiques et verbales. C'est dur d'être insultés tous les jours parce qu'on est en retard, parce qu'il n'y a pas le bus. On est au bout aujourd'hui."

Les syndicats réclament aussi des augmentations de salaire. "Le patron a donné en 2022 1% au mois d'avril, 1% au mois de septembre, 1% au mois d'octobre, cela ne fait même 3 parce que c'est une augmentation glissante. On a fait un comparatif avec d'autres réseaux. Aujourd'hui, la ville de Montpellier, c'est la septième ville de France, on est au dessous des villes et des métropoles à notre niveau de population. On n'est même pas à 10 € la valeur de point à Montpellier. c'est moins que Nîmes et Sète, des petites agglomérations. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est juste un rattrapage à hauteur de 3.5 % depuis le 1ᵉʳ janvier."

La CGT réclame aussi 400 euros de prime pour tout le monde, seules certaines catégories ont obtenu cette prime.

