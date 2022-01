Mouvement de grève au centre de visionnage des caméras de vidéosurveillance à Montpellier

Les agents du centre de Supervision urbaine de Montpellier demandent que la pénibilité de leur métier soit reconnue et donc des dérogations dans l'application de la réforme des horaires dans les collectivités locales. Ils sont en grève ce samedi.

Les agents du service de vidéo-surveillance de Montpellier sont en grève ce samedi. Ils demandent une reconnaissance spécifique de la pénibilité de leur métier, ils sont 18 à se relayer au centre de supervision urbaine 7 jours sur 7 et 24h/24 pour visionner les images des 300 caméras de la ville et assurer les entrées et sorties de la zone piétonne du centre-ville.

"Contraintes horaires fortes, cycles de travail éprouvant, agents soumis en permanence à la violence des images"dénoncent l'intersyndicale UNSA - Fo - CFDT

Les syndicats Unsa CFDT et Fo demandent de vraies négociations pour des dérogations sur l'application de la réforme du temps de travail dans les collectivités locales (1607 heures obligatoires). "De nombreuses villes similaires en taille ont appliqué des régimes dérogatoires très spécifiques pour ces fonctionnaires territoriaux qui sont les seuls à exercer en 3x8 nocifs pour leur santé et la chronobiologie humaine, sans compter la souffrance psychologique."