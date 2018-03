Châteauroux

Les cours risquent d'être perturbés pour les apprentis ce mardi 27 mars dans les CFA des métiers, notamment celui de Châteauroux dans l'Indre. Le syndicat CFDT appelle à un mouvement de grève national portant sur les salaires et l'emploi. Avec la réforme de l'apprentissage, le syndicat redoute des suppressions de postes. La CFDT réclame aussi une revalorisation du point d'indice.

A Châteauroux, une partie des professeurs du CFA des métiers a prévu de débrayer pendant une heure (de 10h à 11h) sur le parking de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat (CMA). Les agents de la CMA de Châteauroux sont également invités à se mobiliser.

Départ redouté de plus de 6.000 agents (CFDT)

"La réforme de l’apprentissage, avec l’externalisation des CFA, et le projet de loi "Pacte", avec la perte de missions de service public, laissent présager de lourdes conséquences pour l’emploi", indique la Fédération des Services CFDT dans un communiqué. "La perte de missions régaliennes et de service public de proximité provoquera, à terme, _le départ de plus de six mille agents sur un total de 11 000_". "A ce contexte, s’ajoutent le gel de la valeur du point depuis 2010, la dégradation constante des conditions de travail et la baisse du pouvoir d’achat des agents des CMA qui n’ont même pas bénéficié des mécanismes de rattrapage du pouvoir d’achat et des revalorisations octroyés aux fonctionnaires ces dernières années."