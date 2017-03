Mouvement de grève chez Armatis à Châteauroux

Plusieurs salariés d'Armatis, centre d'appel basé à Châteauroux ont cessé le travail jeudi matin à l'appel du syndicat Sud pour protester contre leurs conditions de travail.

Une petite trentaine de salariés d'Armatis, centre d'appel basé à Châteauroux, avenue de La Châtre au Centre Colbert, ont cessé le travail jeudi matin à l'appel du syndicat Sud. Le mouvement porte sur les salaires et les conditions de travail.

On a doublé nos objectifs de vente sans augmenter les primes (une salariée)

La grève touche seulement le plateau ING Direct. Dans ce service, 70 téléconseillers font de la relation client pour la banque en ligne. Sur ces 70 salariés, une petite trentaine a débrayé. Ils protestent contre une note de service leur demandant de doubler leurs objectifs de vente.

"Sur les taux de vente qu'on doit proposer, on est passé de 6 à 15, ils ont plus que doublé (...) il faut toujours en faire plus, c'est démoralisant puisque le salaire ne bouge pas : 1140 euros nets pour un 35 heures" raconte Sylvie, l'une des grévistes.

Manque de formations

En guise de récompense, une prime de 16 euros bruts leur serait attribuée, un montant jugé insuffisant par Mickaël, autre salarié. D'après lui, le matériel n'est pas adapté. "J'ai essayé d'atteindre les objectifs, c'est impossible avec des logiciels qui fonctionnent une fois sur quatre". Les salariés réclament davantage de formations et une "revalorisation progressive des taux de vente".

Grève levée vendredi

D'après nos informations la grève n'est pas reconduite ce vendredi. La note de service ne changera pas, mais le syndicat SUD aurait obtenu des garanties en terme de "formation et d'accompagnement" pour le service commercial.

Bien que sollicitée, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Au total le centre d'appels Armatis de Châteauroux compte près de 600 employés, dont beaucoup de CDD.