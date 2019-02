Mouvement de grève chez Arvato à Atton : "On n'a plus de vie de famille"

Atton, France

Des palettes entassées à l'entrée de l'entreprise mais pas de feu ni de blocage des entrées et sorties. Revêtus d'un gilet orange, une cinquantaine de salariés d'Arvato ont dressé un piquet de grève ce mardi. La société, implantée dans la zone industrielle d'Atton, près de Pont-à-Mousson, prépare des commandes de CD, DVD et vinyls pour des clients comme Sony et Warner. Elle emploie environ 190 personnes, sans compter les intérimaires.

Le mouvement a débuté vendredi dernier à l'appel de la CFDT et de Force Ouvrière. Les deux syndicats demandent 2% de hausse de salaires et l'obtention de la prime Macron. Pour José Ferreira et Isabelle Bardot, respectivement délégué CFDT et FO chez Arvato, les conditions de travail se sont dégradées. En cause : trop d'heures supplémentaires.

"C'est un surcroît de travail et les gens sont fatigués. On nous demande beaucoup et il n'y a rien qui vient de la direction", déplore Isabelle Bardot. "On va jusqu'à deux heures supplémentaires par jour et quelquefois, le samedi est travaillé." Des heures supplémentaires converties en RTT "selon un accord annualisé et modulable", précise José Ferreira, "les heures qu'on fait tombent dans un compte RTT". Et Isabelle Bardot d'ajouter : "Nos RTT sont imposées, on ne choisit pas nos jours. On n'a plus de vie de famille quoi !"

Chez Arvato, les salariés travaillent en alternance de 6h à 13h30 et de 13h30 à 21h.