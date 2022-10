Mouvement de grève chez Deret Logistique à Saran

Les salariés de chez Deret Logistique à Saran ont quelque peu anticipé la grande journée de mobilisation prévue ce mardi 18 octobre en peu partout en France. Ils étaient entre 3000 et 350 à avoir débrayé ce lundi. Un mouvement de grève à l'appel de la CGT et Force Ouvrière pour une hausse des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Après avoir manifesté devant le bâtiment de la direction du groupe Deret, les grévistes se sont rendus sur un rond-point du Pôle 45 où ils ont, sous la pluie, filtré la circulation. Le transporteur routier emploie 5.800 salariés dont 1.500 dans le secteur de la logistique.

Parmi les manifestants à braver les conditions climatiques, il y a Nadège qui gagne "1.300 euros par mois". La préparatrice en commande témoigne "on ne vit plus avec 1.300 euros, on ne peut pas avoir l'alimentation qui augmente et les salaires qui n'augmentent pas, on défend notre pouvoir d'achat". Les syndicats réclament une hausse de 100 euros sur les salaires et une prime également de 100 euros. L'autre revendication des grévistes porte sur les conditions de travail. Etienne est "la plupart du temps cariste" mais "de temps en temps prépare des commandes ou décharge des camions, il faut tout faire, le client le veut alors Deret le fait et puis nous on doit suivre".