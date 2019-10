Mouvement de grève chez les salariés du Conforama de Trévenans

Trévenans, France

La moitié des salariés du magasin Conforama de Trévenans ont fait grève ce mardi en réaction au plan de sauvegarde de l'emploi annoncé en juillet dernier par la direction. Ce plan prévoit la fermeture de 32 enseignes en France dont celle d'Exincourt dans le pays de Montbéliard. Trévenans ne fait pas partie de la liste mais trois postes pourraient disparaitre au service des livraisons.

Une dizaine d'employés du Conforama de Trèvenans, soit la moitié de l'effectif travaillant ce mardi, ont cessé le travail entre 9h30 et midi. Ils se sont rassemblés devant les portes du magasin pour dénoncer les conditions "honteuses" du plan de sauvegarde pour l'emploi présentées le 13 octobre par la direction.

"Les indemnités proposées sont vraiment dérisoires, s'insurge un salarié gréviste. Elles s'élèvent à 1000 euros pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté (hors indémnisations légales), 2000 euros pour ceux ayant entre 10 et 20 ans d'ancienneté et 2500 euros pour tous ceux dont l'ancienneté est de plus de 20 ans.

La direction recevait les syndicats

Ce mouvement survient alors qu'une nouvelle réunion de négociation était organisée entre les syndicats et la direction ce mardi matin.

Ce plan prévoit la suppression de 1900 postes partout en France, dont trois au sein du service livraison du Conforama de Trévenans. 32 magasins pourraient également fermer le rideau, parmi eux celui d'Exincourt dans le pays de Montbéliard.