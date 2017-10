Mouvement de grève chez Michelin à Saint-Doulchard

La CGT du Cher appelle les ouvriers de l'usine Michelin de Saint-Doulchard à une grève de 24 heures ce mardi 10 octobre pour protester contre une modification du temps de travail sur le site berrichon.

INFORMATION FRANCE BLEU BERRY. Une grève de 24 heures a été lancée vers 1 heure cette nuit (nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre) sur le site Michelin de Saint-Doulchard, près de Bourges. Ce mouvement de grève à l'appel de la CGT du Cher porte sur une modification du temps de travail. L'usine emploie près de 600 salariés et fabrique des pneus d'avion.

Jours fériés et congés travaillés

La direction de Michelin confirme : d'ici la fin de l'année les ouvriers devront travailler deux jours fériés (mercredi 1er novembre et samedi 11 novembre). Ils seront payés double. Mais elle leur demande aussi d'annuler quatre jours de congés, avec compensation. Ces congés - finalement retravaillés - pourront par exemple être majorés à 25% ou placés sur un compte épargne temps individuel.

C'est une conséquence directe des ordonnances Macron" (un délégué CGT)

D'après Eric Bellet, délégué CGT chez Michelin Saint-Doulchard, il s'agirait là d'une conséquence directe des ordonnances Macron signées en septembre dernier. L'annonce a été faite aux salariés le 28 septembre en CE à Michelin Saint-Doulchard, soit une semaine après la signature des ordonnances.

"C'est dans la droite ligne de ce qui va se passer partout, demain nos jours de congés appartiendront au patron, les jours fériés, il pourra tous les mettre au calendrier collectif l'année prochaine et nous imposer de les travailler sur l'année, et ça les salariés ne sont pas prêts de l'accepter", déclare à France Bleu Berry le syndicaliste.

La direction dément un effet Macron

De son côté la direction de Michelin précise que "cette modification du temps de travail est due à un surplus d'activité et qu'elle n'a rien à voir avec les ordonnances Macron (...) ces deux décisions (transformation de jours de congés en jours travaillés et rappel des salariés sur les jours fériés NDLR) sont rendues possibles par l'accord sur les 35h qui date de décembre 2000 et nous autorise à faire travailler 91h de congés par an maximum", précise-t-on.

Les salariés grévistes de Michelin ont prévu de se joindre à la manifestation de ce mardi dans la fonction publique à 10h30 Place Séraucourt à Bourges. La grève de ce mardi 10 octobre n'est pas reconductible, mais deux autres journées de grève sont d'ores-et-déjà prévues le 1er et le 11 novembre 2017.