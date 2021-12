Mouvement de grève chez Seb en Côte-d'Or

C'est plutôt rare. Une grande partie des salariés du groupe SEB à Selongey se sont mis en grève ce mardi 7 décembre et sont appelés à en faire autant ce mercredi. Ils réclament une hausse de 3% après une excellente année réalisée par le célèbre fabriquant de cocottes minute et appareils de cuisine.

La pression monte chez le fabriquant de cocotte minute de l'une des marques les plus emblématiques de Côte-d'Or. Les salariés de Seb étaient en grève ce mardi 7 décembre, un mouvement suivi par 7 salariés sur 10 selon les syndicats de Seb, sur les sites de Selongey mais aussi d'Is-sur-Tille. 320 salariés ont suivi le mouvement à Selongey et environ 200 à Is-Sur-Tille.

Une belle année pour SEB mais pas pour les salaires?

Les grévistes réclament une augmentation de 3% de leurs salaires, car ils estiment que le groupe Seb vient de réaliser une très belle année, avec un chiffre d'affaires en hausse de 63%. Ils demandent également une trentaine d'embauches supplémentaires sur les sites du groupe en Côte-d'Or.

Dans ses prévisions , la direction du groupe SEB propose 1,8% d'augmentation et 20 embauches pour ses trois sites en France (Selongey, Is-sur-Tille et Lourdes). On est donc loin du compte pour les syndicats qui appellent de nouveau à débrayer ce mercredi 8 décembre de 10 heures à 14 heures.