Grève sur fond de saturation dans les laboratoires Oxylab en Auvergne

Le préavis de grève a été déposé par la CGT et la CFDT et il est très suivi depuis le 17 septembre dernier dans les laboratoires Oxylab. Un réseau de 10 laboratoires d'analyses médicales en Auvergne et en Lozère, pour un total de 145 salariés. Un mouvement inédit, reconductible, pour demander des embauches et une augmentation de salaire de 10 %. Ce lundi, des piquets de grève ont été organisés à Brassac-les Mines (Puy-de-Dôme), Saint-Flour (Cantal) et Brioude (Haute-Loire).

Depuis le rachat d'Oxylab, il y a quelques années, par le groupe Inovie - géant de l'analyse médicale avec 4.500 salariés dans tout le sud de la France - les conditions de travail se seraient détériorées. La crise du coronavirus étant, selon les personnels, "la cerise sur le gâteau".

Des salariés débordés, des clients en colère

Le nombre de prélèvements a augmenté de 30 %, les procédures sont devenues plus complexes. A l'arrivée, des délais de résultats rallongés, des patients mécontents et des salariés épuisés. Avec la crise sanitaire, tout est plus compliqué. La situation est devenue "ingérable", estime Catherine, secrétaire au labo Oxylab de Brioude en Haute-Loire. "On fait des prélèvements pour tout. Pour un nez qui coule, pour un mariage... Et du coup, les délais sont complètement allongés. Les patients rappellent. Ils ne peuvent pas reprendre leur job, parce qu'ils attendent les résultats. Ça les met dans une rogne phénoménale et nous, on est en première ligne. Ils appellent et ils hurlent".

Même scénario à Brassac-les-Mines, dans le Puy-de-Dôme. Trop de travail, pas assez de monde et des salaires loin d'être satisfaisants, d'où ce mouvement inédit. Corinne est technicienne à Brassac depuis maintenant 30 ans. "II n'y a jamais eu de mouvement social dans les laboratoires. C'est la première fois. Avant, nous avions des petites structures à échelle humaine, quand on demandait quelque chose, il y avait un dialogue qui s'instaurait. Là, il n'y en a plus. Donc, on a été obligés d'instaurer ce rapport de force".

Selon la CGT, 80 % des salariés environ sont en grève dans les laboratoires Oxylab. Pour le moment, les discussions avec la direction n'ont rien donné. Les personnels pouvant être réquisitionnés pendant cette crise sanitaire, les urgences sont traitées chez Oxylab.