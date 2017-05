Mouvement de grève à l'hôpital psychiatrique d'Allonnes

Les syndicats de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe (EPSM) appelaient ce vendredi le personnel à la grève pour dénoncer une nouvelle baisse de moyens. La direction prévoit de supprimer 7 postes de psychologue et 20 lits d'hospitalisation d'ici cet été.

Grosse colère des personnels soignants à l'EPSM de la Sarthe, l'établissement public de santé mentale basée à Allonnes. L'intersyndicale FO - Sud - CGT les avait appelés aujourd'hui à faire grève et ce vendredi après midi, 200 agents ont interrompu la réunion du comité technique d'établissement (CET) pour dénoncer une nouvelle dégradation des conditions de travail et de soins. Plus précisément, ils s'opposent à la fermeture en juin d'une unité (soit 20 lits d'hospitalisation) et la suppression de 7 postes de psychologues en pédopsychiatrie à compter du 1er août.

70 lits fermés ces 4 dernières années

Pour Dominique Rasson, assistante sociale et secrétaire CGT à l'EPSM, cette décision fragilise un peu plus l'hopital d'Allonnes : "Depuis 4 ans, on va de plan de retour à l'équilibre à des plans de maintien à l'équilibre. On a perdu 70 lits d'hospitalisation et du coup on a des gens qui sont en rupture de soins dehors, il y a des suivis qui sont abandonnés. Cela met en péril un certain nombre de patients. C'est pour cela qu'on pose la question : qu'est-ce que l'on veut faire de la psychiatrie et de la souffrance mentale ?".

la réunion du CET a été suspendue © Radio France - Julien JEAN

768 enfants sans prise en charge

L'inquiétude est vive aussi au sujet de l'avenir du service de pédo-psychiatrie. La suppression de 7 postes de psychologue devrait laisser 768 enfants sans prise en charge. "C"est une catastrophe" s'indigne Soline Bouvier, infirmière déléguée syndicale Sud. "On laisse des familles dans la panade. On est déjà à un an de délai pour les rendez-vous et on supprime 7 postes alors que ce sont des enfants qui ont besoin d'aide et d'avoir des psychologues qui travaillent en collaboration avec les écoles, la PMI (protection maternelle et infantile, ndlr), le planning familial et d''autres structures extérieures. Et tout ce travail va s'arrêter".

Une nouvelle grève a été votée. Grève reconductible cette fois-ci à partir de jeudi.