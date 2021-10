Mouvement de grève national des ambulanciers privés, premières réquisitions en Vaucluse

La Chambre Nationale des Services d’Ambulances et la Fédération Nationale de la Mobilité Sanitaire attendent le décret d’application de la réforme des transports sanitaires urgents pré-hospitaliers et dénoncent le projet de loi Matras perçu comme prérogative donnée aux pompiers sur les ambulanciers

Le décret tant attendu d’application de la réforme des transports sanitaires urgents pré-hospitaliers ( depuis le mois de mars ) résulte d’un accord sur l'organisation et les tarifs des gardes ambulancières, signé fin 2020 avec l'Assurance maladie après plus de trois ans de tractations. Or sénateurs et députés ont trouvé un consensus la semaine dernière en commission mixte paritaire sur un projet de loi, la loi Matras portée par Fabien Matras le député LREM de la 8ème circonscription du Var. Ce texte donne au Samu la possibilité de "missionner directement un équipage pompier alors que l'organisation des urgences rétorquent les grévistes prévoit de solliciter en priorité les ambulanciers".

Avec ce mouvement de grève et pendant les négociations au niveau national avec les ministères de la santé et de l’intérieur, les ambulanciers ont prévenu les Samu et les agences régionales de santé qu'ils ne feront pas de "transports urgents" sauf à être réquisitionnés par la préfecture. Cela a été le cas dès ce mardi 12 Octobre dans le Vaucluse, département qui compte 76 sociétés d’ambulance pour un total de 700 ambulanciers.

Frank Foray, ambulancier au Pontet pour la Chambre Nationale des Services d’Ambulances Copier