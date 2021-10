Mouvement de grève nationale du 5 octobre : des perturbations annoncées en Loire-Atlantique et Vendée

Ce mardi 5 octobre, plusieurs syndicats et organisations de la jeunesse appellent à la mobilisation et à la grève. A Nantes et Saint-Nazaire, des perturbations sont annoncées dans les transports en commun.

Revalorisation salariale, refus de la réforme de l'assurance chômage, défense des services publics ou encore une amélioration des conditions de travail, etc. ce mardi 5 octobre est une journée interprofessionnelle d'actions au plan national à l'appel de plusieurs syndicats (CGT, FO, Solidaires, FSU) et d'organisations dites de la jeunesse (Fidl, MNL, Unef et UNL).

En Loire-Atlantique, des rassemblements sont annoncés à 10h devant la Préfecture à Nantes, même heure place de l'Amérique latine à Saint-Nazaire; 10h30 place du marché couvert à Châteaubriant et au pont d'Ancenis à Ancenis. En Vendée, ce sera à partir de 14h, place Napoléon.

Perturbations dans les transports en commun à Nantes et Saint-Nazaire

Par ailleurs, des perturbations sont annoncées dans certains services de transport. Dans l'agglo nantaise, la Tan, qui gère le réseau de bus et trams prévoit un taux de participation de l'ordre de 5% avec pour conséquence que certaines lignes circuleront avec des horaires de jour "bleu" plutôt que "vert" avec des fréquences moins importantes donc. Ce sera le cas des lignes 27, 28, 33, 40, 42, 47, 59, 60, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 98, les lignes express E1, E4, E5, et E8, et les circuits de la Chapelle. D’autre part, en raison de la manifestation, des lignes du réseau seront coupées en centre-ville de 9h30 à 13h30. A Saint-Nazaire, les lignes urbaines U1, U2, U3, U4 et hélYce fonctionneront en horaire du samedi. Aucune perturbation sur le réseau de bus de l'agglo de La Roche-sur-Yon.

Les accueils dans les cantines et/ou les garderies du matin et du soir pourront être perturbés ou supprimés dans certaines écoles yonnaises annonce la mairie de La Roche-sur-Yon.