Mouvement de grève prévu à l'aéroport de Lille-Lesquin à partir de vendredi soir

Une partie du personnel de l'aéroport de Lille-Lesquin a déposé un préavis de grève, à compter de vendredi 24 juin au soir et pour une durée illimitée. Des annulations et des retards de vols sont à prévoir.

Le trafic risque d'être perturbé à l'aéroport de Lille, à partir de ce vendredi 24 juin au soir. Le personnel de la société Securitas, aussi appelés les "pompiers" de l'aéroport, ont déposé un préavis de grève pour une durée illimitée.

Ils réclament une revalorisation de leur salaire et des meilleures conditions de travail. Les négociations avec la direction n'ont pas abouti, ce mercredi 22 juin.

Annulation et retard à prévoir

Selon l'aéroport de Lille, ces personnels sont essentiels pour assurer la sécurité des départs et des arrivées, des retards et des annulations sont donc à prévoir ce week-end. L'aéroport assurera un service minimum et conseille aux usagers de suivre l'état de leur vol sur son site internet.

"Il est déconseillé aux voyageurs dont le vol est annulé de se présenter à l’aéroport, sauf convocation expresse de leur compagnie pour un acheminement vers un autre aéroport", précise la structure dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix