La grève se durcit chez Idélis à Pau

Journée noire sur le réseau Idélis ce vendredi 14 octobre, aucun bus ne circule sur l'agglomération paloise à l'exception du transport scolaire, Scolaris. Le mouvement de grève des conducteurs de bus, débuté à la rentrée se durcit avec des revendications qui portent sur les conditions de travail et le pouvoir d'achat.

La CGT dénonce une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs mois. "C'est devenu insoutenable", assure Philippe Castagno, le secrétaire général du syndicat CGT Stap. "Conformément à ce qu'on voit au niveau national, c'est très difficile de recruter des conducteurs tellement les conditions se durcissent."

Le président du Syndicat Mixte des Transports, Nicolas Patriarche ne décrit pas le même tableau. A propos des conditions de travail, il explique que six conducteurs viennent d'être embauchés pour répondre à un taux d'absentéisme en hausse. Alors que la CGT réclame 5 % d'augmentation de salaire, Nicolas Patriarche répond que le SMTU n'en a "tout simplement pas les moyens" en rappelant qu'il s'agit là d'argent public. "J'ai toujours été ouvert au dialogue, mais le dialogue ne veut pas dire que nous sommes prêt à dire oui à tout. On oublie de dire qu'on est prêt à donner une prime carburant (...) mais redonner une hausse de salaire alors qu'on a déjà donné quasiment 3 % cette année et qu'en début d'année prochaine de nouvelles négociations salariales s'ouvrent (...) entre les deux, nous n'avons pas l'argent." La CGT assure pouvoir tenir plusieurs jours dans cette grève dure. Sans accord, les bus pourraient rester au dépôt au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine.