Mouvement des forains : plusieurs kilomètres de bouchons sur les autoroutes A11 et A28 autour du Mans

Ils avaient prévenu de leur action : des forains mènent ce mercredi matin des opérations escargot un peu partout en France, et notamment au Mans. Ce mercredi à 9 heures, Bison Futé relève près de 11 kilomètres de bouchons près du Mans sur l'autoroute A11 dans le sens Nantes-Paris, entre Trangé et Sargé. Une opération escargot est aussi en cours sur l'autoroute A28 entre Yvré l'Evêque et Changé, sur un peu moins de 6 kilomètres.

Ce mouvement à l'initiative de la Fédération des Forains de France a été lancé pour demander l'autorisation de travailler de nouveau "dans les mêmes conditions que les activités culturelles", c'est à dire avec une jauge et un protocole sanitaire. Elle menaçait de saisir le conseil d'état mais un accord a finalement été trouvé mardi soir. Les opérations escargot sont quand même maintenues pour protester contre cette ouverture tardive.