Des salariés d'Auchan ont manifesté ce vendredi matin à l'appel du syndicat FO devant trois magasins Auchan du Puy-de-Dôme. Ils réclament une hausse des salaires, une amélioration de leurs conditions de travail et l'arrêt du projet d'automatisation général des caisses.

Mouvement social chez Auchan, les salariés réclament une hausse des salaires et moins de caisses automatiques

Un tract "alerte enlèvement" à la main pour signifier le risque de perdre leur emploi, quelques salariés abordaient les clients ce vendredi matin devant l'hypermarché Auchan sud à Aubière pour leur expliquer leurs craintes. Des clients réceptifs prêts pour certains à signer une pétition en ligne pour les soutenir dans leurs revendications.

En premier lieu les salariés réclament une hausse de leur pouvoir d'achat alors que la direction n'a appliqué qu'un réajustement de 0,6% sur l'année civile à tel point explique Christophe Delay le délégué syndical FO Auchan Puy-de-Dôme, que les bas salaires sont rattrapés par le SMIC.

Le groupe Auchan vient de vivre selon lui une année record "On n'avait pas vu ça depuis 10 ans tous les commerces étaient fermés donc Auchan fait des bénéfices records de l'ordre de 466 millions d'euros en 2020 c'est 136 millions en plus que l'année précédente et nous n'en avons pas vu la couleur!"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le délégué syndical regrette aussi que le personnel n'ait toujours pas touché une deuxième prime Covid pour récompenser leur implication pendant la pandémie. Autres points de revendications, l'amélioration des conditions de travail du personnel à qui on demande toujours plus de polyvalence et l'arrêt du plan social qui prévoit 70 suppressions de postes dans le Puy-de-Dôme sur un total de 1.475 en France.

Auchan (illustration) © Radio France - Philippe Paupert

Stop à l'automatisation des caisses

La dernière inquiétude concerne l'automatisation des caisses. Le projet a été lancé en début d'année par Auchan, selon Christophe Delay de FO il prévoit 70% de caisses automatisées dans chaque magasin Auchan d'ici un an." C'est énorme, malgré ce que dit Auchan c'est des emplois en moins, des jobs d'été pour les étudiants en moins, mais est ce que les clients ne vont pas bouder ce système et de facto engendrer d'autres suppressions d'emploi ? " s'interroge le délégué syndical.

Cette mobilisation bien suivie dans les trois points de rassemblements; l’hypermarché Auchan Aubière, avec le soutien des salariés de l’entrepôt logistique de Cournon-d’Auvergne, et les supermarchés Beaumont 2 et Billom, est un coup de semonce selon les salariés. Si en septembre la direction d'Auchan n'a pas réagi à leurs revendications, ils envisagent de hausser le ton avec de nouvelles actions plus radicales.