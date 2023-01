Mouvement social chez Framatome à Meylan

Les 570 salariés du site Framatome-Grenoble à Meylan étaient appelés à faire grève ce jeudi par les syndicats CGT et CFDT. Une grève suivie à "80-90%" selon la CGT, et dont les participants ont voté la reconduction pour la journée du vendredi 6 janvier. L'entreprise est spécialisée dans la sûreté nucléaire et fournit notamment des équipements à EDF pour ses centrales.

L'entrée du site Framatome à Meylan © Radio France - Lionel Cariou

Historiquement, le site de Meylan a appartenu à Merlin-Gerin, Schneider, et Rolls-Royce (dont l'une des filiales est spécialisée elle aussi dans la sûreté nucléaire), avant d'être racheté à l'automne 2021 par Framatome. Une nouvelle convention d'entreprise doit entrer en vigueur en janvier 2024. Mais les discussions sont au point mort selon les syndicats qui réclame un retour à la table des négociations.

Au sujet des propositions faites par la direction, "les salariés ne s'y retrouvent pas" assure Grégory Venet délégué syndical CGT et élu au Comité social d'entreprise (CSE) de Framatome à Meylan. Il cite notamment la réduction des congés de fin de carrière ou encore le passage au forfait-jour (et non plus au forfait-heure) pour certaines catégories de personnel. "Il y a une transition qui est nécessaire, reconnait Vincent Dolis, délégué CFDT et élu lui au CSE*, entre ce que l'on avait et ce que l'on aura, et c'est cette transition qu'on n'arrive pas à formaliser, on n'arrive pas à avancer avec la direction. Donc nous ce que l'on veut, c'est de pouvoir négocier, pouvoir avancer."*