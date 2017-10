Mouvement social des fonctionnaires : le programme en Isère

Le mouvement de grève dans la fonction publique devrait affecter entre autre les cantines et activités périscolaires. Les fonctionnaires protestent notamment contre le gel du point d'indice et le retour du premier jour de carence en cas de maladie.

Avant la grève dans la fonction publique ce mardi plusieurs communes ont dors et déjà fait le point sur les perturbations attendues dans les écoles. Si Grenoble n'a pas su nous dire exactement quelle cantine ou garderie sera affectée, quelques communes font part de leurs prévisions, exemples :

► A Vienne les écoles Jean-Jaurès, Nicolas Chorier, Table-Ronde, Jean Moulin, Lafayette, Les Célestes, Côteau-Saint-Hélène, L'Isle et Jean Marcel seront fermées ce mardi. Service minimum d'accueil sur inscription au centre de loisirs de Gémens. Plusieurs classes de Jean Rostand et Pierre et Marie Curie sont également concernés précise la mairie. Il n'y a pas non plus de garderie matin et soir aux écoles République, Jean Rostand, Paul Bert et Ferdinand Buisson, et tous les restaurants scolaires sont fermés. Notez que VienneAgglo préviens elle sur son site internet que "que le service de collecte des déchets et celui des déchèteries sont susceptibles d’être perturbés".

► A Bourgoin-Jallieu la ville parle de 6 écoles fermées sur 17 privées de cantine et/ou de garderie périscolaire. Il s'agit des écoles Chary maternelle et élémentaire, Linné maternelle et élémentaire, L'Oiselet, Herriot, Rostand et Hugo élémentaire.

► la ville de Saint-Martin-d'Hères compte 6 écoles maternelles fermées, Labourbe, Bert, Eluard, Langevin, St Just et Voltaire, ainsi que 2 écoles élémentaires, Rolland et St Just.

► A Echirolles cinq écoles seront fermées : maternelles Delaune, Triolet et Couturier ; élémentaires Dolto et Marat. Parmi les écoles restant ouvertes, les enseignants grévistes concernent 8 classes sur 10 à l’élémentaire Joliot-Curie, 10 sur 14 à l’élémentaire Langevin, 2 classes sur 8 à la maternelle Langevin, 2 classes sur 7 à la maternelle Casanova, 7 classes sur 9 à la maternelle Marat, 4 classes sur 5 à la maternelle Jaurès, 1 classe sur 5 à l’élémentaire Couturier. Echirolles précise même que "la moyenne des enseignant-es grévistes sur toute la commune s’élève à plus de 44 %".

L’accueil du matin ne sera pas assuré dans les écoles maternelles : Langevin, Dolto, Joliot-Curie et Cachin. L’accueil du soir n’aura pas lieu à la maternelle Dolto.

Les restaurants scolaires Dolto, Cachin et Buisson ne fonctionneront pas et il n’y aura pas de service restauration pour les enfants de la maternelle Langevin.

Deux manifestations annoncées dans le département

Pour le reste de la fonction publique, hors écoles, il faudra bien souvent attendre demain pour en savoir plus tant au niveau des services d'Etat (Impôt, accueil Préfecture etc...) des collectivités locales (accueils mairie, espaces verts, services petite enfance, voirie, accueil piscine etc...).

Deux cortèges sont annoncés en Isère :

- A Grenoble à partir de 14h depuis l'amphi Weil (campus de St Martin d'Hères) jusqu'à la Préfecture via notamment l'avenue Gabriel Péri et la place Bir-Hakeim (Rectorat). Les transports en commun seront perturbés une bonne partie de l"après-midi sur le trajet de la manifestation et en centre-ville.

- A Bourgoin-Jallieu appel au rassemblement et à la manifestation à partir de 10h30 devant l'Hôtel de Ville.

Le cas particulier de la SNCF

Si les salariés de la SNCF ne sont pas des fonctionnaires il n'empêche qu'un mouvement à l'appel de la CFDT-cheminot, Sud-Rail et Unsa ferroviaire, contre la réforme du travail par ordonnance, affecte légèrement les lignes TER dans le département avec quelques annulation du soir ou du matin entre Grenoble et Saint-Marcellin et entre Saint-André-le-gaz et Lyon notamment.