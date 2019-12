Mouvement social du jeudi 5 décembre : à quoi doit-on s'attendre dans l'Hérault ?

Hérault, France

Ce jeudi 5 décembre, plusieurs millions de français sont appelés à cesser le travail à l'appel des syndicats. Enseignants, chauffeurs, cheminots, magistrats, personnel soignant... au total, cinq secteurs principaux seront paralysés, dans l'espoir d'obtenir le retrait de la réforme des retraites, visant à fondre les 42 régimes actuels et instaurer un nouveau système à points. Dans le département, grèves et manifestations s'annoncent particulièrement suivies, et impacteront significativement le quotidien des Héraultais.

TRANSPORTS

Montpellier

Les salariés des Transports de l'agglomération de Montpellier vous enjoignent à ne pas compter sur le réseau de transports en commun pour vos déplacements. 80 % des conducteurs de tram et de bus, et agents commerciaux du TAM ne travailleront pas jeudi, selon les syndicats.Les chefs d'équipes et régulateurs sont appelés à rejoindre le cortège de grévistes. Un service minimum de tramway reste prévu dans la journée : néanmoins, des actions de blocage se préparent et risque de perturber fortement la circulation.

Béziers

Les transports de Béziers tourneront également au ralenti, avec seulement 30 % de circulation d’autobus (notamment ligne A et ligne B). Les conducteurs de ces bus proposés en service minimum pourront néanmoins faire valoir une heure de grève, entre 10 heures et 11 heures. Contrairement à la grève appelée par le syndicat de la RATP - qui entend maintenir la pression jusqu'aux vacances de Noël - la grève des transports à Béziers n'est pas reconductible.

Perturbations interdépartementales

Côté rails, trois syndicats de la SNCF (UNSA, CGT et SUD-Rail) appellent à un mouvement illimité sur tout le territoire français. Seuls 10% des trains seront assurés : la vente de billets de TGV et TER est fermée entre le 5 et le 8 décembre. Même constat dans le ciel, avec l'appel à la grève de plusieurs syndicats d'Air France. Si les entreprises d'autocar restent opérationnels, notamment entre Nîmes et Montpellier, les taxis, ambulances, car scolaires seront perturbés.

ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES

Enseignement primaire

Dans le département de l'Hérault, 2/3 des écoles de l'enseignement primaire seront fermées ce jeudi 5 septembre à l'appel des syndicats enseignants. Ces écoles maternelles maternelles et élémentaires ont normalement notifié leur fermeture à l'aide d'un affichage à l'entrée des établissements.

À Montpellier, un service minimum sera assuré dans le centre de loisir municipal Astérix Grammont pour pallier la fermeture de certains groupes scolaires. Dans la ville de Sète, des accueils seront assurés au Vallon pour toutes les écoles maternelles, puis au Cyber Espace et au Château Vert pour toutes les écoles élémentaires, de 7h45 à 18h15. Attention : ce service d'accueil est destiné aux enfants dont les deux parents travaillent ! Les crèches Quartier-Haut, Victor-Hugo, Château Vert, et Françoise Dolto seront fermées. En règle générale, renseignez-vous la veille auprès de l'établissement accueillant vos enfants, et en prenant connaissance des affichettes affichées à l'entrée.

Enseignement secondaire

Pour les collèges et lycées du département, impossible de connaître précisément la teneur de la grève avant le jour-même. Le syndicat SNES parle de 60 à 70% d'intention de grève. L'accueil des élèves en cas de grève des professeurs n'est pas assurée, puisque la Vie Scolaire ainsi que les documentalistes sont appelés à cesser le travail. Cette grève pourrait être reconduite : le syndicat prévoit deux assemblées générales, jeudi après-midi et vendredi matin.

AUTRES PROFESSIONS, SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

Services publics et privés

Les déchets ménagers ne seront pas collectés ni traitées ce jeudi, en raison du mouvement de grève. Le réseau de déchetterie du Syndicat Centre Hérault informe ce mardi que ces centrales de Montpeyroux, du Caylar, de Clermont l'Hérault et du Pouget seront fermées. La plupart des services de la fonction publiques - impôts, Caf, Assurance Maladie etc - garderont porte close. La distribution de carburant pourrait également être impactée, alors que dans l'ouest de la France, plusieurs raffineries sont bloquées par des ouvriers du BTP. Enfin, La collecte et distribution du courrier pourra être impactée au niveau local.

Les professions médicales

Les services d'urgence, de brancards et de soignants du CHU de Montpellier protestent maintenant depuis plusieurs mois contre leurs conditions de travail, et leurs salaires jugés trop chiches. Le personnel hospitalier rejoint donc le mouvement social du 5 septembre, mais assure évidemment la prise en charge des patients dans les urgences. Attention cependant : la circulation des ambulances privées sera fortement perturbées.

Police / Justice

Si les policiers ne rejoindront pas les cortèges, la profession n'en sera pas moins en grève. L'hôtel de Police de Montpellier sera fermé : tous les policiers sont appelés à ne prendre aucune initiative, sauf en cas d’extrême urgence. Les deux syndicats revendiquent ainsi le maintien du statut spécial de retraite des policiers, en vertu de la pénibilité et la dangerosité de leur métier.

Enfin, chaque audience, procès ou entretien nécessitant la présence d'un avocat sera ajourné d'une quinzaine de jours au moins. Les avocats organisent une journée "justice morte" à l'appel de plusieurs syndicats. En robe, ils manifesteront pour la conservation de leur statut autonome.