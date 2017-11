Mouvement social : quelques perturbations à attendre ce jeudi 16 novembre à Bordeaux et en Gironde

Les perturbations les plus importantes sont sur le réseau TER : un tiers d'entre eux ne circuleront pas ce jeudi. Il faudra aussi s'adapter dans les écoles bordelaises. Pour 40 % d'entre elles,la restauration du midi sera perturbée.

Les syndicats CGT, FO et Solidaires appellent à la grève ce jeudi, contre les "réformes libérales" du gouvernement.

En ce qui concerne la circulation des trains, seulement 65% des TER circuleront ce jeudi. Le détail des perturbations ligne par ligne est disponible sur le site des TER Nouvelle-Aquitaine. Par contre, l'ensemble des TGV circuleront normalement en gare de Bordeaux.

Le réseau TBM ne sera lui que légèrement perturbé. En heure de pointe, la fréquence des bus et des trams sera moindre, avec par exemple un tram toutes les 5 minutes au lieu de 3 minutes 20 dans l'hypercentre. Par contre, toutes les lignes circulent. Quelques déviations de bus et interruptions temporaires de tram sont aussi à prévoir à cause du cortège de la manifestation, qui se rassemblera à 11h30 place de la République à Bordeaux.

Pas de restauration ni de garderie dans 18 écoles de Bordeaux

La grève impacte également le fonctionnement des 102 écoles maternelles et primaires à Bordeaux. 18 d'entre elles n'assurent pas de restauration du midi. Pour 22 autres, il faudra prévoir un pique-nique. La liste complète est à retrouver sur le site de la ville.

A guache, les écoles qui n'assurent ni accueil, ni restauration. A droite, les écoles qui demandent d'apporter un pique nique. © Radio France - Ville de Bordeaux

La liste complète des perturbations dans les écoles

