Moyens au tribunal de Niort : la situation s'améliore mais reste tendue

Cela reste une vraie problématique dans les tribunaux en France : la question des moyens. A Niort, il y a du mieux mais il faudrait plus de magistrats et de greffiers.

Un nouvel exemple du manque de moyens dans la justice. D'après les calculs de la conférence nationale des présidents de tribunaux judiciaires, il y a un besoin impérieux de créer au moins 1500 postes magistrats en France. A Niort, la situation s'est améliorée mais "il y a encore des difficultés", note Matthieu Duclos, président du tribunal judiciaire de la ville des Deux-Sèvres. "On a de meilleurs délais grâce à l'investissement des magistrats et des fonctionnaires mais cet investissement il a un prix, c'est aussi la santé des uns et des autres. C'est aussi parce qu'on a eu des _renforts supplémentaires_, ponctuellement de magistrats, de greffiers, de contractuels qui permettent d'avoir une meilleure situation mais cela reste une situation tendue", détaille-il.

Une justice de gestion de masse

"On est dans une justice de gestion de masse", estime Julien Wattebled, procureur de la République de Niort. "Le sentiment qu'ont les magistrats, les fonctionnaires dans les tribunaux aujourd'hui c'est d'avoir à gérer des flux de plus en plus importants, d'avoir à gérer des piles, d'avoir à gérer vraiment de la masse. La grande demande aujourd'hui des magistrats, des fonctionnaires c'est de pouvoir prendre du temps, faire leur travail avec une notion de qualité".

Doubler les effectif du parquet de Niort d'ici 10 ans

Au greffe, les effectifs devraient être de 67. "En poste affecté nous sommes 63 et en temps réellement travaillé 59", indique Muriel Guillet directrice du service. Au parquet de Niort, il y aujourd'hui cinq magistrats. "En réalité 4,6 si on compte les temps partiels. Juste si on tient la moyenne nationale de 3,6 magistrats pour 100.000 habitants, on devrait être 13,5 donc trois fois plus. Ce qui a été demandé c'est qu'on double les effectifs du parquet de Niort à une échéance de 10 ans", détaille le procureur Julien Wattebled.

Cette augmentation des effectifs "est possible sur la durée", assure Matthieu Duclos, le président du tribunal. "Les autres pays d'Europe l'ont fait, il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas. Il faut se mettre sur un perspective de long terme, créer le vivier".

Sur France Info ce jeudi 17 février, le Garde des Sceaux Eric Dupond Moretti a défendu le bilan du quinquennat dans ce domaine. Le ministre de la Justice a souligné que "près de 700 magistrats" ont été embauchés, ainsi que "850 greffiers". Il précise aussi "que la prochaine promotion de l'Ecole nationale de la magistrature sera la plus importante de l'histoire de cette école mais il reste des choses à faire", a-t-il ajouté.