MPO, leader mondial du pressage de disques, fête ses 60 ans : une success-story mayennaise

La société, basée à Villaines-la-Juhel et à Averton, a été fondée en 1957. Elle est aujourd'hui mondialement reconnue pour son savoir-faire.

Le made in Mayenne se porte bien ! MPO, c'est une fierté, une réussite économique pour notre département. C'est ici, dans ce joli coin de la campagne mayennaise, que la belle histoire d'une chanson ou d'un film commence. Les plus grandes stars de la musique et du cinéma ont été, si l'on peut dire, "pressées" par MPO.

MPO travaille pour de grandes maisons de disques et des producteurs indépendants. Leader mondial du secteur. Et ça tourne rond pour la société mayennaise qui a su se tirer de situations délicates en se diversifiant. Elle produit désormais des emballages pour des marques de luxe comme l'Oréal et Louis Vuitton et se tourne vers le numérique.

Le chiffre d'affaire de MPO est en croissance permanente depuis plusieurs années, signe de sa bonne santé et de la confiance des clients, à travers le monde : 83 millions d'euros en 2016. 100 millions, c'est l'objectif que se fixent désormais ses dirigeants.

MPO emploie 400 personnes en Mayenne et a plusieurs filiales en Europe et en Asie.