MR'AgriFrance une entreprise familiale pour la communauté agricole

MR'AgriFrance est une chaîne YouTube créée en 2013 Par Alexandre Peltier, support d'une entreprise familiale créée elle en 2016.

Alexandre Peltier a 20 ans. Après un BAC ES, il obtient un BTS TSMA (Techniques et Services en Matériel Agricole). Sa passion à Alexandre, le matériel agricole. Celle de son père Guillaume, les drones, les technologies et globalement tous les deux pour la vidéo et la photo.

L'entreprise familiale (entreprise individuelle), située près de Saintes en Charente Maritime (dont les bureaux sont intégrés dans la maison familiale), propose différentes formes de prestations audiovisuelles.

Sous l'entité WATUPiX, il s'agit de prestations classiques caméra au sol et/ou au drone, de la création à la réalisation complète de vidéo d'entreprise ou publicitaire dans tout type de domaine et pour n'importe quel client que ce soit à titre individuel comme professionnel (entreprise, société, télé,…).

Aussi grâce à des compétences en informatique des produits annexes sont proposés tels que la création de site internet et de soutien à la communication (Facebook principalement). La chaîne YouTube MR'AGRiFRANCE est la partie bien visible de tous ces savoirs faire, à la fois vitrine et étendard.

Statistiques :

62000 abonnés en Avril 2021. - Au moins 50 vidéos publiques (chaine MRAGRiFRANCE) par an. - Déplacement sur tout le territoire Français mais particulièrement (90%) dans les Landes et Gironde. - Environ 14 Millions de vues en 2020. - Environ 420 000 heures de visionnage en 2020. - 75% de 18-44 ans - 90% Hommes 10% Femmes - Au niveau de la provenance de notre audience youtube : la France représente 25 à 50% des vues (reste : Europe de l’Est, Inde, Brésil, Russie, USA…)

Les projets :

Les années se sont enchaînées mais le but et l'esprit sont restés inchangés depuis maintenant plus de cinq ans : mettre le monde du Machinisme Agricole à la portée de tous et le montrer sous un angle différent. Aller au coeur du monde agricole, y découvrir le travail des agriculteurs, leurs machines, leurs quotidiens, leurs difficultés mais aussi leurs réussites tout en conservant une volonté d'esthétisme et de technique, sans oublier la lutte contre l’ "agri-bashing".

En 2021 MR’AgriFrance a décidé de passer à la vitesse supérieure. Se donner les moyens de ses ambitions et offrir à ses abonnés ainsi qu'à tous les amoureux de la terre, des nouveautés et des sensations audiovisuelles. En intégrant Jérôme Gluziki dans l'équipe pour nous prêter main forte, MR'AgriFrance sera maintenant plus à même de proposer et de développer des programmes vidéos supplémentaires avec de nouvelles formules éditoriales. Jérôme Gluzicki est issue du monde de la Tv.

La toute nouvelle émission AGRi-iNSiDE en est le témoin. Le témoin de ces talents que MR'AgriFrance propose et lui permet de diffuser des programmes, des vidéos de plus en plus variées et intéressantes pour un public de plus en plus large. AGRi-iNSiDE est une émission hebdomadaire diffusée tous les vendredis et produite grâce au soutien du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée). On y retrouve Jérôme Gluzicki en tant que présentateur principal (avec son humour) et Guillaume Peltier (son caméraman assumé). Cette émission présentée sous la forme d'un Road Movie, permet à tout à chacun, au grès de déplacements sur toute la France, de se plonger dans le monde agricole, viticole, de l'élevage, de la sylviculture pour y découvrir les nombreuses technologies, les compétences multiples, l'ingéniosité de certains mais aussi les Hommes qui composent ces secteurs d'activités variés et riches d'enseignements. D'autres projets sont en cours d'étude, pour mettre en scène Alexandre en solo ou en trio, rendez-vous en 2022 pour en savoir plus.

