Un ancrage plus local, un grand espace conseil et livraison, et une offre digitale intégrée au magasin : Mr Bricolage lance un nouveau concept de magasin. Le premier vient d'être inauguré à Orléans. La boutique de la rue des Halles vient d'être entièrement refaite et repensée.

Orléans, France

Avec ce nouveau concept, qui sera déployé petit à petit dans le reste de la France, le groupe Mr Bricolage (dont le siège est à La Chapelle Saint Mesmin), espère redynamiser l'enseigne. Le groupe avait d'ailleurs été restructuré il y a deux ans. Mr Bricolage a également pour ambition de compter 1.000 points de vente d'ici 10 ans (essentiellement dans les centres-villes, avec 2 à 3 magasins par arrondissement à Paris notamment) contre 755 aujourd'hui.

"Une marque simple pour des projets courts"

L'entreprise avait prévu une inauguration en grande pompe de son nouveau magasin, rue des Halles, dans le centre ancien d'Orléans. Des élus, des banquiers et quelques journalistes parisiens ont été conviés. L'enseigne veut monter qu'elle se modernise tout en restant proche du client. Parmi les nouveautés : un comptoir de l'entraide où l'on pourra affiner un projet avec le vendeur ou directement sur l'application internet. "Notre but, c'est d'offrir à nos clients des projets simples, pour une heure ou un week-end maximum", confie Philippe Cibois, le directeur développement du groupe. "Nous ne sommes pas sur des projets comme Leroy Merlin ou Castorama, nous n'avons pas les dimensions de ces magasins. Il n'est pas possible de dédier 500m² à la cuisine, d'avoir 15 cuisines en exposition, avec une armée de vendeurs derrière". Pour Philippe Cibois, Mr Bricolage reste "une marque simple, pour des projets courts qui permettent d'embellir ou d'entretenir la maison".

Philippe Cibois, le directeur développement de Mr Bricolage, dans le magasin orléanais. © Radio France - Patricia Pourrez

S'adapter à un public urbain

A Orléans, il sera possible de commander sur Internet, visionner des tutoriels, ou encore être livré très rapidement. Mr Bricolage s'adresse ici à un public urbain. Il faut donc adapter le magasin en fonction de la clientèle, explique Jean-Marie Brohan, le directeur orléanais : "Vous faites vos courses, vous voulez acheter des étagères, par exemple, et vous n'arrivez pas à les porter. On vous livre sous 3h, et si vous habitez au 10ème étage, on vous monte le produit chez vous".

Nouveaux services, nouveaux concepts, et donc gros pari pour le magasin d'Orléans. Après 4 ans d'existence, il reste d'ailleurs sous-performant selon la direction de Mr Bricolage. L'entreprise prévoit de réaménager bientôt ses magasins de Parthenay (Deux-Sèvres) et d'Avranches (Manche). Mr Bricolage recrute également une quarantaine de personnes (contrôleurs de gestion, marchandiseur, etc) à son siège de La Chapelle Saint Mesmin, qui emploie aujourd'hui 350 personnes.