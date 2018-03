Trept, France

D'un côté une pelleteuse tasse de gros câbles dans un broyeur et de l'autre sortent des containers chargés de plastiques, aluminium, cuivre, soigneusement triés "entre 99,5 et 100% de pureté". C'est le "miracle" MTB à Trept, en nord-Isère. La société de recyclage rachetée en 2011 par Jean-Philippe Fusier, ex-directeur général, n'a cessé depuis de progresser, atteignant 150 salariés et les recrutements sont encore réguliers.

A l'origine MTB recycle et trie les déchets industriels. Elle a par exemple des contrats avec Canal + pour faire disparaître les décodeurs en fin de vie et des marques automobiles pour traiter les gaines de câbles. Actuellement elle expérimente aussi le recyclage des alternateurs de Renault Zoé. L'objectif du constructeur étant qu'après destruction et tri, les matières puissent permettre de refaire des moteurs de véhicules électriques.

Une quinzaine de technologies développées en grande partie par MTB

C'est ce que permet la technologie MTB. Pour ses propres besoins d'abord, la société a mis au point des chaînes mécaniques qui permettent un tri efficace après broyage et passage sur différents tamis. Le poids mais aussi les qualités magnétiques permettent le tri quasi parfait. Le produit à traiter est d'abord broyé grossièrement, transformé en granules "pour qu'on soit sur des éléments qui soient calibrés et de la même taille, explique Jean-René Charmasson, directeur général "manufacturing" chez MTB, pour pouvoir les trier de manière efficace et c'est là où toutes les technologies entrent en jeu, les tris aérauliques, les tris magnétiques et puis également un peu de tri optique". "Une quinzaine de technologies en tout, explique Jean-René Charmasson, développées pour la plupart par MTB". Et brevetées ça va de soi.

Chaîne de broyage et de tri MTB - Photo MTB Recycling

Le choix de la "matière grise" pour être "plus efficace et compétitif"

Un système si efficace que MTB vend désormais les machines qu'elle construit. Etre utilisateur en même temps que concepteur est un réel avantage explique le patron Jean-Philippe Fusier. "Quand on vend des choses à nos clients elles sont testées sur le terrain contrairement à nos concurrents". La concurrence, mondiale en la matière, c'est justement ce qui a poussé MTB à investir dans la recherche, le développement et l'innovation. "Historiquement, précise Jean-Philippe Fusier, on triait d'abord à la main et ensuite on broyait. C'est très compliqué dans les pays qui coûtent cher, les pays industrialisés. L'une des solutions que l'on a mis en place c'est de plutôt mettre beaucoup de matière grise chez nous et de construire des machines pour essayer d'être plus efficace et plus compétitifs".

Un savoir-faire que MTB a désormais réussi à transposer dans des versions "mobiles" de ses chaînes de recyclages qui tiennent dans des containers transportables auprès d'entreprises qui peuvent avoir un besoin temporaire de traitement de déchets. C'est un tour de force technique et a l'énorme avantage de réduire le transport des déchets eux-même et les risques qui l'accompagne.

Ci-dessous la vidéo d'un "box" en train de traiter des câbles électriques avec d'un côté le cuivre et de l'autre le plastique des gaines...