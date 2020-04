Coronavirus : le muguet donne de l'espoir à un horticulteur sarthois

La récolte du muguet a commencé, mais les clochettes blanches porteront-elles bonheur aux horticulteurs? C'est ce qu'espère Nicolas Bigot, un gros producteur sarthois situé à Allonnes, même s'il a conscience qu'il ne pourra écouler qu'une partie de sa production.

"On estime qu'on ne pourra vendre que 50 à 60% de notre production cette année. Le reste malheureusement restera dans les champs. C'est dommage car la qualité s'annonce vraiment très très belle. Les conditions climatiques étaient très favorables au muguet, mais malheureusement tout ne sera pas vendu", regrette le patron de Bigot Fleurs.

700 cueilleurs de muguet dans les champs

Pourtant dans ses champs, pas moins de 700 saisonniers et salariés équipés de masques sont à l’œuvre. C’est à peine moins que les années précédentes. "Le problème c'est que nous avons peu de temps pour récolter le muguet. On est obligés de cueillir rapidement en quelques jours et donc d'avoir beaucoup de monde. C'est un peu une course contre la montre", explique l'horticulteur.

On compte sur le muguet pour rattraper nos ventes

Il faut dire que l’enjeu est important, le muguet représente en temps normal 15% du chiffre d’affaires de l'entreprise déjà fortement fragilisée par le confinement. Il y a un mois, faute de débouchés, le producteur s'est vu forcé de jeter un million de tulipes à la poubelle. "Après cette période très compliquée, on compte beaucoup sur le muguet pour essayer de se rattraper. On croise les doigts pour avoir le maximum de ventes au final", poursuit Nicolas Bigot.

Les fleuristes étant fermés, l’horticulteur vendra sa production surtout dans les supermarchés. Il espère pouvoir également se rattraper en juin avec la vente de roses pour la fête des mères.