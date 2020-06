Muioc'h a labour evit biskoazh o deus ar stalioù kempenn marc'hoù-houarn.

Muioc'h a labour evit biskoazh o deus ar stalioù gwerzhañ ha kempenn beloioù.Gant ar frapad kenfinañ 'z eus bet broudet ur bern tud mont en dro war varc'h houarn. 'barzh al lab an oto, ha bec'h war an troadikelloù . Gant beloioù nevez flamm, pe kozh marc'hoù houarn, da gas da gempenn araok mont warno . Un afer vat evit ar gempennerien beloioù, pa ouezer 'z aje bep a brim a-berzh ar stat d'ar pratikoù a gasfe da zresañ o marc'h houarn gant un den a vicher E penn ar stal Breizh Vélo emañ David , ar Borgn , 'tal ti hent houarn, Gwengam. Prim hanter kant euro ar stat zo kaoz ar bec'h labour . Pezh zo , ret eo sevel un teuliad prop ha kempenn. Labour ouzhpenn evit un digoll n'eo ket laeret. Peadra digalonekaat stalioù all d'ober kement all . Skeud-se n'emaom' ket re fall , eme paotr Breizh vélo. Gant an amzer gaer 'z eus touristed. Pratikoù all deomp , rak feurmiñ beloioù ar reomp ivez ...

Pennad kaoz gant David ar Borgn Copier