Mulhouse : licencié pour être venu travailler malgré une suspicion de Covid, un salarié obtient gain de cause

Audience en octobre 2022 au conseil des Prud'hommes de Mulhouse, avec Sébastien Stéphane Thomann Klem et son avocat

Il avait été licencié pour être allé au travail malgré une suspicion de Covid . Un salarié de Mulhouse Alsace Agglomération (M2A), employé dans un office HLM, a finalement obtenu gain de cause, lundi 19 décembre. Le conseil des Prud'hommes de Mulhouse estime que son licenciement était injustifié, sans cause réelle et sérieuse. L'homme avait saisi la justice après son licenciement pour faute grave en août 2020.

M2A Habitat reprochait au salarié d'avoir mis en danger ses collègues, en venant au travail alors qu'il attendait les résultats d'un test Covid, qui s'est avéré positif. Pour sa défense, Sébastien Klem avait argumenté n'avoir contaminé personne, ni au travail ni dans sa famille.

"Il m'apparaît logique et juste que M. Klem ait obtenu gain de cause, commente sur France Bleu Alsace l'avocat du salarié, Me Stéphane Thomann. Il avait raison de se battre, il a fait l'objet d'une injustice en étant licencié de la sorte."