Mulhouse : une initiation à la biodiversité pour les enfants pour les "quartiers d'été"

Un initiation au jardinage et à la biodiversité est organisée pendant tout l'été à Mulhouse, dans le quartier Neppert--Vauban. Les enfants qui ne partent pas en vacances peuvent suivre ainsi des activités ludiques et éducatives, dans le cadre de l'opération "les quartiers d'été".

Alors qu'un enfant sur 4 ne part pas en vacances, des activités festives, culturelles et éducatives sont organisées en juillet et en août, dans le cadre de l'opération "les quartiers d'été", reconduite cette année encore par le gouvernement.

Dans le Haut-Rhin, cette opération concerne six villes et quartiers prioritaires, à Mulhouse, Colmar, Illzach, Saint-Louis et Wittenheim. Il y a 45 projets différents.

A Mulhouse, dans le quartier Neppert-Vauban, l'association Cine-Le Moulin Nature organise des animations autour du jardinage et de la biodiversité pour les enfants. Cela se passe tous les après-midi, du lundi au samedi, ce sera pendant tout l'été.

Les enfants peuvent prendre des outils pour la construction de mares, construction de cabanes, ateliers de recherches d'insectes. Des initiations au jardinage sont également organisées. "Ce sont différentes portes d'entrée pour essayer de poser un nouveau regard sur son environnement et montrer que la nature existe aussi en ville," explique Fabio Bortolin, le responsable pédagogique de l'association Cine.

Préparation d'une mare par les enfants © Radio France - Guillaume Chhum

Des animations qui ont beaucoup de succès auprès des enfants du quartier. Ils apprécient beaucoup en cette période de vacances. "Au moins, avec ces animations, c'est mieux que la télé, on a pas trop les yeux carrés ! " commente Camillia, très appliquée avec sa brouette, en vue de la préparation d'une mare.

La mare commence à prendre forme © Radio France - Guillaume Chhum