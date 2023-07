À Mulhouse, Stellantis convertit sa fonderie à l'électrique

La direction du groupe Stellantis annonce qu'elle a le site de Mulhouse (Haut-Rhin) pour fabriquer des pièces en aluminium pour les moteurs électriques. De quoi garantir du travail pour de nombreuses années dans la fonderie de l'usine mulhousienne.

Les carters en aluminium sous pression que devra fabriquer le site alsacien sont des pièces essentielles pour véhicules à moteurs électriques. Il s'agit de sorte d'enveloppe chargée de protéger hermétiquement plusieurs éléments du moteur. Ils seront utilisés pour une gamme de petits véhicules que Stellantis lancera à partir de 2026, a indiqué le groupe dans un communiqué.

L'usine de Mulhouse en première ligne

La direction précise que cette mission représentera 50% des capacités totales de production de la fonderie de Mulhouse. La fabrication de ces nouveaux carters pour voitures électriques prendra petit à petit le relais des carters pour véhicules thermiques. Le site de mécanique de l'usine situé juste à côté de la fonderie va aussi bientôt produire des packs batteries.

Stellantis se prépare ainsi encore un peu plus au grand tournant à venir. Le groupe prévoit 100% de ventes électriques en Europe d'ici 2030. L'usine mulhousienne sera en première ligne. Elle produit déjà la Peugeot 308 électrique, la 508 hybride et se lancera bientôt dans la berline électrique e-408.

Cette attribution permet de conforter un peu plus de 500 emplois permanents sur le site de Mulhouse, entre les 350 de la fonderie elle-même et les 170 de l'atelier d'outillage. L'usine Stellantis de Mulhouse emploie au total 4.500 permanents et 1.500 intérimaires.