Mulhouse : un couple lance une plateforme sur internet pour partager son jardin

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Et si on partageait son jardin ? Une plateforme internet vient de naître dans la région de Mulhouse. On la doit à Audrey et Morgan, ils ont lancé "Les Jardins de Bouco", une page pour permettre de mettre en relation les propriétaires de parcelles et les jardiniers amateurs.