Une première en Alsace. Un restaurant éphémère a ouvert ce midi à Mulhouse, pour recruter dans la restauration. D'un côté, en salle et en cuisine, il y avait des demandeurs d'emploi, de l'autre, à table, des recruteurs. L'objectif était de montrer les candidats, en situation, face aux employeurs.

Un recrutement inédit dans la restauration c'était ce lundi midi à Mulhouse, à la Table de la Fonderie.

Expérience unique en Alsace, pour recruter des candidats en condition réelle et non plus sur entretien

Un restaurant éphémère s'est crée, le temps d'un déjeuner. D'un côté il y avait les demandeurs d'emploi, 18 au total : en salle, en cuisine ou à la plonge. Ils ont fait tourner le restaurant comme un service du midi. Il y avait deux menus au choix : entrée + plat + dessert. Ils se sont activés, pour séduire les clients qui étaient attablés.

Tous ces "clients" étaient en fait des recruteurs. 32 restaurateurs qui cherchaient du personnel en salle ou en cuisine.

Objectif : montrer les candidats en situation, voir comment ils travaillent. Une manière plus originale de recruter, plutôt qu'avec un simple CV.

On me reproche toujours mon âge, j'ai 50 ans. Avec ce restaurant éphémère, j'ai pu montrer ce que je pouvais faire, devant les yeux des futurs recruteurs," Danielle, à la recherche d'un emploi dans la restauration

Pour être à l'aise, une petite séance en amont a eu lieu pendant deux heures, avant de prendre possession des lieux de ce vrai restaurant.

Laëtitia Rouard est responsable du CREPI Alsace .Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'insertion, à l'initiative de cette opération en Alsace Copier

"C'est surtout pour donner la chance à des demandeurs d'emploi qui recherchent du travail et qui n'ont pas forcément d'expérience. Sur la volonté et sur le savoir-être, on peut y arriver quand même," argumente Laëtitia Rouard, responsable du CREPI Alsace, Club Régional d'Entreprises Partenaires de l'insertion, à l'initiative de cette opération en Alsace.

J'ai observé la prestance, la présentation, le sourire, pendant le repas," Michel Vaccaro, à la tête du restaurant le Caseus à Thann

Après le service, un job dating a eu lieu avec les candidats. Les recruteurs ont pu choisir les candidats retenus. La semaine dernière à Belfort, sur les 10 candidats, 7 ont trouvé des propositions de contrats dans la restauration.