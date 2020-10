Multicommerce : les habitants de Sainte-Sabine-sur-Longève se battent pour garder leur épicerie de proximité

Dépôt de pain, de gaz, de presse, épicerie... Dans le petit local "La Craquante", en face de l'église, à Saint-Sabine-sur-Longève, on trouve de tout, ou du moins de quoi dépanner. Ce multicommerce était fermé depuis plusieurs mois quand Dominique Bernier l'a repris le 5 décembre 2019. Mais un an plus tard, jour pour jour, il pourrait baisser le rideau : le bail se termine et la mairie veut récupérer les locaux. Mais les habitants veulent se battre pour garder leur commerce de proximité.

Le mutlicommerce a ouvert le 5 décembre 2019. Le bail d'un an se termine donc bientôt, et le maire souhaite récupérer les locaux. © Radio France - Marie Dorcet

Le commerce le plus près à 3 kilomètres

Depuis près d'un an, donc, Dominique Bernier occupe le bâtiment, qui appartient à la municipalité. Au rez-de-chaussée, le local commercial, et l'ancien fournil derrière, qui ne sert plus, puis le logement à l'étage. Le bail a été signé pour un an avec l'ancienne municipalité et se termine le 5 décembre, date à laquelle le nouveau maire veut récupérer les locaux. "Il veut faire des logements sociaux à l'étage, et installer un bar à lecture dans l'ancien pétrin" explique Dominique Bernier.

Je me bats surtout pour que le commerce reste ouvert pour les habitants, en attendant le début des travaux. Sinon, l'épicerie la plus proche est à trois kilomètres."

Il assure qu'aucune date de début de chantier n'est fixée. La mairie n'a pas répondu à nos sollicitations.

Un cahier de soutien est déposé à l'épicerie, ainsi qu'une pétition pour le maintien du commerce après le 5 décembre. © Radio France - Marie Dorcet

Pétition et rassemblement

Pour tenter de maintenir le multicommerce, Dominique et les habitants organisent une mobilisation ce samedi 24 octobre, à midi. Environ 150 personnes ont signé la pétition laissée sur le bac à glaces de l'épicerie, et plusieurs pages d'un "livre d'or" sont noircies de demandes adressées au maire.

"Je ne comprends pas : on est très content de trouver tout ce dont on a besoin juste chez nous, et maintenant ils veulent le supprimer ?" s'étonne Thierry, qui prépare notamment les pancartes. Le maire est invité à venir au rassemblement, pour échanger avec les personnes mobilisées.