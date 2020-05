Municipales : "Le report des élections est un frein au processus de la relance économique"

Les cycles électoraux rythment depuis toujours les carnets de commande de des entreprises de Travaux Publics, dont l’activité dépend à 70% de la commande publique. La Fédération Régionale des Travaux Publics met en œuvre des actions de sensibilisation pour minimiser le risque bien réel de « trou d’air » pour ses entreprises.

Les entreprises du BTP déjà pénalisées par la crise sanitaire

Dans un courrier, Vincent Martin, le Président de la Fédération Régionale des Travaux Publics de Bourgogne-Franche-Comté, estime que le contexte sanitaire sans précédent a bouleversé les repères des Français, qui oscillent entre inquiétude et espoir et que pour les entrepreneurs la santé et la sécurité ds salariés restent au cœur de leurs décisions. "L’arrêt de l’ensemble de nos chantiers durant de nombreuses semaines, la reprise progressive de notre activité et les surcoûts engendrés par les préconisations sanitaires, _impactent la rentabilité de nos entreprises, et donc leur pérennité._" constate Vincent Martin.

L'inertie en attendant la fin des élections municipales

L’annonce récente de l’installation pour fin mai des conseils municipaux élus au premier tour et des conseils communautaires redonne l’espoir d’une relance rapide des travaux. Mais l’automne 2020 parait incertain aux entrepreneurs du BTP, compte tenu de la carence des appels d’offres lancés à ce jour. lls demandent donc de la visibilité ! "Plus vite les équipes seront en place, plus vite l’économie de notre territoire pourra repartir ! Si toutefois, les élections municipales étaient reportées, nous demanderions que le Gouvernement conforte, incite et donne les moyens juridiques aux équipes en place de poursuivre les investissements dans les Travaux Publics sur les territoires. Il est urgent d’investir !" estime Vincent Martin. Le président de la Fédération régionale des entreprises des travaux public est persuadé que les élus locaux sont au cœur de la relance économique.