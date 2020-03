MUNICIPALES – "Commun'idée" : une épicerie bio, paysanne et "municipale" au Pays basque

À l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, France Bleu vous propose un tour de France de bonnes idées repérées dans des communes ici et là. Ce samedi, une épicerie bio et paysanne installée par la municipalité à Espelette.

Depuis mai 2019, Espelette a de nouveau une épicerie. Elle est bio, paysanne et a été mise en place par la municipalité ! La commune compte 2.000 habitants. L’hiver. Forte de son piment et de ses maisons rouges et blanches, elle accueille 300.000 touristes par an. En février 2018, la dernière alimentation générale (une supérette) ferme. La mairie, aux côtés de la CCI, prend le pouls des habitants, via une consultation : ils veulent une épicerie, pouvoir faire leurs courses sans prendre leur voiture.

La mairie renonce à préempter

La propriétaire du bâti demande 380.000 euros pour céder son droit au bail, et un loyer de 2.800 euros par mois. C’est un magasin de souvenirs qui remporte la mise, venant allonger la longue liste des commerces touristiques, tous détenus par quelques groupes d’entreprises du Pays basque.

La mairie rachète alors la maison d’à-côté, une maison d’habitation sur la place principale : 200.000 euros. Elle y fait 130.000 euros de travaux. C’est le projet de 12 fermes locales, installées en bio ou adhérentes à la charte basque Idoki qui est retenu.

Un loyer modique pendant les trois premières années

Contre un loyer modique, les producteurs d’Espelette et des alentours y vendent fruits et légumes, viandes, produits laitiers, et bien sûr… piment ! Mais on y trouve aussi du rouge à lèvre, des fruits secs en vrac ou du papier toilette.

La caisse est tenue par deux employées en CDI. Les producteurs se relayent le dimanche pour assurer les permanences. Ils livrent aussi leurs produits. 60% des ventes concernent les produits locaux, et 40% l’épicerie.

Elika dit avoir passé le test du premier hiver. Dans deux ans, le loyer versé à la mairie sera indexé sur le chiffre d’affaire de l’épicerie.