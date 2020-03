Municipales : une entreprise de la Loire produit des écharpes tricolores écologiques et numériques

C'est un symbole de la République mais il est rarement fabriqué en France : l'écharpe tricolore que portent les maires. Le groupe ligérien Neyret a décidé justement de proposer une écharpe fabriquée en France avec un tissu écologique (à base de cellulose). Cette écharpe comporte en plus une fonctionnalité numérique : un QR code placé sur l'étiquette de l'écharpe permet d'accéder, via une application, au certificat d'authenticité de l'écharpe.

"C'est la première écharpe tricolore qui est certifiée Origine France Garantie", précise Sylvain Rivoire, responsable marketing chez Neyret. "Le tissage est fait à Saint-Étienne dans nos ateliers, _les accessoires sont originaires du Rhône_, et la conception, la couture et l'assemblage sont faits à Saint-Étienne aussi", poursuit Sylvain Rivoire. Car c'est bien le fabriqué en France que veut défendre Neyret avec cette écharpe. Le service numérique proposé n'est qu'un moyen de le mettre en avant.

Compter sur les maires pour promouvoir le fabriqué en France

"Nous maintenons une activité de production très forte en France, c'est quelque chose qui nous a toujours caractérisé depuis 1823", rappelle Benoît Neyret, le PDG du groupe. "Je pense que nous allons vers une nouvelle époque où l'achat sera drivé par une volonté de consommation responsable", poursuit le PDG, qui compte sur les maires pour donner l'exemple. L'écharpe tricolore de Neyret devrait être disponible juste après les élections municipales, au prix de 60 euros, contre une quarantaine pour une écharpe fabriquée à l'étranger

Le groupe Neyret travaille essentiellement dans l'industrie du luxe avec ses rubans, étiquettes et produits divers, que ce soit pour le prêt-à-porter, la parfumerie, la gastronomie, etc. La production d'écharpes tricolores et, plus généralement, le marché de la décoration civile et militaire, sont marginaux, indique Benoît Neyret. Mais, "c'est un moyen pour nous de montrer que notre stratégie consiste à la fois à maintenir les savoir-faire traditionnels, notamment le tissage et l'impression textile, et à offrir des solutions complètes intégrant beaucoup d'innovations comme ici matériaux biodégradables et service numérique", conclut le PDG du groupe.